O metropolă-fortăreaţă. Zeci de mii de oameni în stradă. Aşa a arătat astăzi Parisul, unde protestatarii au declanșat un nou val masiv de demonstrații. Peste 70 de mii de polițiști și jandarmi au fost mobilizați, în timp ce transportul a fost parțial blocat. Marile magazine și muzeele și-au pus lacătele de frică să nu fie vandalizate.

O mare de oameni a inundat Parisul. Denumită „Actul al doilea“, mişcarea Vestelor Galbene şi a sindicatelor a scos în stradă zeci de mii de oameni nemulţumiţi de măsurile de austeritate.

La fix o săptămână de la protestele violente care au provocat pagube de zeci de milioane de euro, forţele de ordine nu au mai riscat: mulţi protestatari au fost percheziţionaţi aleatoriu. Mai bine de 130 de oameni au fost arestaţi, pentru că aveau arme albe sau artificii asupra lor.

Protestul ar fi trebuit să aibă loc în Place de la Bastille, însă organizatorii au fost informaţi cu doar câteva ore înainte că traseul lor a fost mutat la periferia Parisului, în arondismentul 13.

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Parisul transformat într-o fortăreață

"Chiar dacă ești o instituție sindicală respectată, vei fi tratat la fel ca toți ceilalți și vei demonstra departe de orice centru de putere. În cele din urmă, o să ne ducă la porţile Parisului, ca să nu ne mai vadă, ca să nu ne mai audă. Aşa e bine pentru toată lumea", spune un protestatar.

Pentru o zi, Oraşul Luminilor a fost o adevărată fortăreaţă. Peste 70 de mii de jandarmi şi poliţişti au fost mobilizaţi la nivel naţional. În apropiere de Elysee, au fost desfăşurate unităţi de elită cu autospeciale blindate, de teamă că protestatarii ar putea pătrunde în palatul prezidenţial. Tensiuni sunt şi în centru, unde vitrinele de lux au fost ascunse.

"Marile magazine, restaurantele și cafenelele din Paris și-au baricadat complet vitrinele cu panouri de lemn, de frică să nu fie vandalizate în timpul protestelor. Marile muzee și-au încuiat porțile, iar expozițiile și evenimentele de artă au fost anulate. În plus, pentru a putea gestiona mai ușor mulțimile, autoritățile au decis să închidă 24 de stații de metrou", a declarat Ana Iacub, reporter Observator.

"Suntem foarte speriați. Suntem foarte speriați, pentru că închidem magazinul la ora 20:30 și ne întrebăm cum o să decurgă lucrurile". "Îi înțeleg perfect. Există multe probleme în societate, e normal să protestezi. Dar să ajungi până acolo încât să dai foc la lucruri, să comiți acte de vandalism, nu sunt chiar de acord cu asta", spun oamenii.

Mişcarea Vestelor Galbene şi sindicatele au făcut apel la un nou protest săptămâna viitoare. Peste 700 de proteste vor avea loc la nivel naţional.