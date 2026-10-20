Provincia Alberta, una dintre cele mai bogate din Canada, a votat să rămână în țară

Peste 75% dintre alegătorii provinciei canadiene Alberta s-au pronunțat împotriva organizării unui referendum privind separarea de Canada, potrivit estimărilor televiziunilor CBC și CTV. Votul reprezintă o victorie pentru premierul Mark Carney, care s-a implicat personal în campania împotriva inițiativei, potrivit AFP şi Reuters.

Potrivit acestor proiecţii, partizanii menţinerii provinciei în interiorul Canadei au obţinut 76,5% din voturi, în timp ce mişcarea separatistă a strâns 23,5% din sufragii.

Referendum în provincia canadiană Alberta

În cadrul acestui scrutin test pentru unitatea ţării în plin război comercial cu Washingtonul, alegătorii acestei provincii din vestul Canadei au avut două opţiuni pe buletinul de vot: a rămâne în interiorul Canadei sau a încredinţa guvernului provinciei mandatul pentru organizarea unui referendum cu obligativitate juridică referitor la independenţă.

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Rezultatul este o victorie pentru premierul canadian Mark Carney, care a crescut în Alberta şi s-a deplasat săptămâna trecută în această provincie pentru a le cere partizanilor unităţii ţării să se mobilizeze în masă.

Premierul canadian: "Merită să lupţi pentru Canada"

''Merită să lupţi pentru Canada. Votaţi pentru Canada'', a afirmat luni şeful executivului canadian.

În opinia sa, resursele petroliere ale provinciei sunt esenţiale pentru a reduce dependenţa ţării de Statele Unite. Un proiect de oleoduct, menit să exporte petrol din Alberta către Asia, ar urma să ''creeze perspective de prosperitate în această provincie şi în întreaga ţară'', a declarat în urmă cu o săptămână Mark Carney, cu ocazia Zilei Recunoştinţei Naţionale, care se marchează în Canada în a doua zi de luni din octombrie.

Rezultatul scrutinului este în concordanţă cu sondajele de opinie, ce plasau sprijinul pentru secesiunea provinciei Alberta la sub 25%.

''În această seară nu am ajuns la linia de sosire. Am trezit ceva în această provincie şi acest spirit nu este aproape de a dispărea'', a dat asigurări, înaintea primelor estimări, Mitch Sylvestre, unul din liderii mişcării separatiste în faţa susţinătorilor săi reuniţi la Edmonton.

Încă marginală în urmă cu câţiva ani, mişcarea separatistă din Alberta a suscitat interesul administraţiei preşedintelui american Donald Trump, care ameninţă periodic cu anexarea Canadei, şi al aliaţilor săi. La începutul anului, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a calificat provincia Alberta drept ''partener natural'' pentru Statele Unite, în timp ce reprezentanţii susţinătorilor independenţei au fost primiţi la Departamentul de Stat american.

Multimiliardarul Elon Musk a pledat la începutul lunii octombrie pentru secesiunea provinciei.

Alberta dispune, în afară de şisturi bituminoase, de a patra rezervă mondială de petrol confirmată. Aceste resurse naturale se află în centrul revendicărilor separatiştilor, care afirmă că statul federal a sufocat industria petrolieră prin reglementările despre protecţia mediului, în special în timpul mandatului fostului premier canadian Justin Trudeau.