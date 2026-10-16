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Putin a acceptat să coopereze după ce Papa Leon l-a sunat de pe patul de spital. Ce i-a cerut liderului rus

Putin a acceptat să coopereze, după ce Papa Leon l-a sunat de pe patul de spital. Ce i-a cerut liderului rus Putin a acceptat să coopereze, după ce Papa Leon l-a sunat de pe patul de spital. Ce i-a cerut liderului rus - ProfiMedia
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Editor D.C. | Timp citire: 2 minute
Publicat la 16.10.2026, 21:58 | Modificat la 16.10.2026, 22:00

Președintele rus Vladimir Putin i-a comunicat Papei Leon că a acceptat să coopereze, după ce pontiful i-a cerut vineri să ajute la furnizarea de provizii vitale în orașul ucrainean Oleșkî, aflat sub control rusesc, a anunțat Kremlinul.

Leon l-a sunat pe Putin şi i-a cerut să organizeze un armistiţiu pentru a permite accesul ajutoarelor şi al alimentelor în oraş, ocupat de forţele ruse în februarie 2022, a precizat Vaticanul. Locuitorii au semnalat o agravare a crizei alimentare, transmite Reuters, potrivit News.ro.

Papa Leon şi-a exprimat "profunda îngrijorare" cu privire la situaţia umanitară din zonă, a adăugat Vaticanul. Rusia şi Ucraina se acuză reciproc că blochează aprovizionarea oraşului, pe care forţele ucrainene doresc să-l recucerească.

"Intenţia Vaticanului de a contribui la crearea condiţiilor necesare pentru a asigura siguranţa populaţiei oraşului şi pentru a organiza aprovizionarea cu bunuri de primă necesitate a fost încurajată", a declarat Kremlinul într-un comunicat. Acesta nu a menţionat nimic despre un armistiţiu. "S-a convenit să se coopereze în această privinţă", a adăugat Kremlinul.

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Se ştie că Leon şi Putin au mai discutat o dată, în iunie 2025. Papa a reafirmat, de asemenea, angajamentul Sfântului Scaun faţă de orice iniţiative de pace, a precizat Vaticanul.

Papa, în vârstă de 71 de ani, se recuperează la spitalul Gemelli din Roma, după o operaţie pentru cancer pulmonar. Vaticanul a anunţat vineri că starea sa se îmbunătăţeşte constant şi că este capabil să lucreze şi să desfăşoare activităţi zilnice normale. Kremlinul a transmis că Putin i-a urat lui Leon o recuperare rapidă şi completă.

Secretarul de stat al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin, a declarat reporterilor după convorbire că aceasta a fost iniţiativa lui Leon. Papa, a spus el, a dorit "să pledeze pentru cauza acestui oraş asediat". Rusia a recunoscut existenţa unor probleme grave legate de aprovizionarea cu alimente şi medicamente în Oleşkî şi a afirmat că armata sa lucrează pentru a le rezolva. Rusia a dat vina pe Ucraina pentru această criză, susţinând că aceasta împiedică ajungerea acestor provizii în oraş. Ucraina a afirmat că Rusia este cea care blochează livrările de alimente.

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Oleşkî, situat în regiunea Herson din Ucraina, avea înainte de război o populaţie de aproximativ 24.000 de locuitori şi găzduieşte în prezent în jur de 1.700 de rezidenţi, inclusiv 47 de copii, potrivit lui Danielle Bell, şefa Misiunii ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina.

D.C.
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