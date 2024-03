Vezi și

Cei patru membri ISIS au apărut în sala de tribunal cu vânătăi şi urme clare de lovituri. Pe canalele de Telegram, circulă clipuri cu felul în care au fost torturaţi - unul a fost electrocutat în zona genitală, iar altuia i s-a tăiat urechea. Din acest motiv, gruparea teroristă Stat Islamic îl ameninţă pe Putin cu un alt masacru. Liderul celulei este Shamsidin Feriduni.

Teroriştii ISIS, bătuţi şi torturaţi de ruşi

Bărbatul de 25 de ani e singurul cu legături externe. Pe 23 februarie, el a postat fotografii din Istanbul. Acolo se crede că a primit ordinele de la predicatorul care l-a abordat online şi l-a şi plătit.

Shamsidin Feriduni, terorist: Am primit jumătate de milion.

Reporter: Jumătate de milion de ce?

Shamsidin Feriduni, terorist: O jumătate de milion de ruble.

Reporter: De la cine ai primit banii?

Shamsidin Feriduni, terorist: Am primit doar jumătate şi apoi nu am mai primit restul. Nu ştiu cine sunt. Mi-au scris pe Telegram, fără nume sau prenume, fără nimic.

Pe 7 martie, Feriduni a fost fotografiat în faţa sălii de concerte. Pregătea atacul peste 2 zile dar a amânat totul după ce ambasada americană a avertizat public asupra pericolului. Teroriştii riscă închisoarea pe viaţă, însă apropiaţii lui Putin cer reintroducerea pedepsei cu moartea pentru ei.

În timpul acesta, pompierii continuă munca la sala de concerte care a ajuns de nerecunoscut.

Victima: Am ajuns pe scara de urgență. Am urcat, nu era nicio ieșire acolo. Am coborât, nu era nicio ieșire și deja luase totul foc. Apoi ne-am pierdut cunoștința.

Printre morţi se numără şi un cetăţean din Republica Moldova

Ruşii îndureraţi continuă să aducă flori şi jucării de pluş în faţa clădirii. Duminică seara, mii de ruşi au participat la o comemorare în faţa sălii Crocus. Oamenii au depus lumânări în timp ce pe ecrane rulau imagini cu cocori albi care se ridicau la cer.

Putin a vizitat şi el o biserică şi a aprins o lumânare în memoria victimelor. Kreminul a dezvăluit însă că preşedintele rus nu are în plan să meargă la locul tragediei.

La ordinul lui, doi adolescenţi au fost premiaţi pentru eroismul de care au dat dovadă în timpul atacului. Cei doi băieţi de 14 ani au ajutat peste 100 de oameni să iasă din clădirea asediată de terorişti şi cuprinsă de flăcări. Grănicerii care au ajutat la prinderea jihadiştilor în apropiere de graniţa cu Ucraina au fost şi ei decoraţi.

Locuitorii Moscovei continuă să trăiască în teroare. Mai multe alerte cu bombă au produs iar panică în capitala rusă şi au dus la evacuarea mai multor centre comerciale.

Deşi gruparea Stat Islamic a revendicat atentatul, la televiziunile ruse şi în declaraţiile oficiale, se insistă asupra informaţiei că teroriştii au fost prinşi aproape de graniţa cu Ucraina. Casa Albă a confirmat varianta implicării ISIS - mai exact a filialei regionale din Afganistan. Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de Externe a cerut Statelor Unite să reevalueze teoria că ISIS ar fi de vină.

În Franţa, nivelul alertei teroriste a fost ridicat la maximum

La rândul lui, preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, spune că a oferit Moscovei detalii despre reţeaua jihadistă. În Franţa, nivelul alertei teroriste a fost ridicat la maximum. Patru mii de soldaţi au fost mobilizaţi şi pot fi trimişi în marile oraşe unde vor păzi în special şcolile, mai ales că azi 130 de instituţii de învăţământ au primit ameninţări cu bomba. Doar în 2024, serviciile franceze au dejucat două tentative.

Emmanuel Macron, preşedintele Franţei: Acelaşi grup care pare să fie implicat în acest atac a făcut mai multe încercări eșuate pe teritoriul nostru.

Ministerul de Externe de la Bucureşti a alertat românii de faptul că un atac terorist e considerat iminent în Hexagon.

Italia a sporit şi ea securitatea instituţiilor publice. Vor fi mai multe controale în locurile aglomerate şi cele cu tranzit intens, în timp ce autorităţile vor supraveghea cu atenţie şi reţele de socializare. Finalul săptămânii va aduce o pază suplimentară şi pentru Papa Francisc, cel care va oficia mai multe ceremonii cu ocazia Paştelui catolic, sărbătorit duminică.

