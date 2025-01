Război în Ucraina. Nouă regiuni ucrainene au fost ţintite în atacul aerian rusesc. Printre ele, Odesa şi Nikolaiev, în apropiere de graniţa cu România, acolo unde dronele au provocat explozii şi pagube. În România, două avioane F-16 au decolat de urgenţă de la baza Borcea. Iar în zona Chilia Veche, locuitorii au primit mesaje Ro-Alert. Ucraina a răspuns tot cu un atac aerian. 100 de drone au atacat Rusia, iar rafinăria Nijni-Novgorod, una dintre cele mai mari ale ţării, a fost cuprinsă de flăcări. Doi oameni au murit în urma exploziilor.

Putin refuză să se vadă cu Zelenski

În ciuda pierderilor majore din ambele tabere, Putin refuză să se vadă cu Zelenski. "Se poate negocia cu oricine, dar, din cauza lipsei lui de legitimitate, nu are dreptul să semneze nimic. Doar Parlamentul are dreptul să îşi extindă mandatul. Preşedintele are doar cinci ani, atât şi nimic mai mult. Apoi, puterile lui sunt transferate preşedintelui Parlamentului", a declarat Vladimir Putin, preşedintele Rusiei. Putin a vizitat o fabrică de drone din regiunea Samara şi s-a lăudat că Rusia rivalizează cu China la acest capitol. Preşedintele rus spune că Ucraina ar pierde uşor bătălia fără ajutorul extern.

Vezi și

"Nu ar mai exista după o lună dacă banii şi gloanţele s-ar termina. Fără sponsorii occidentali, totul s-ar termina într-o lună jumătate sau două. Din acest punct de vedere, Ucraina şi-a pierdut suveranitatea", a declarat Vladimir Putin, preşedintele Rusiei. De la Kiev, Volodimir Zelenski l-a acuzat pe Putin că vrea doar prelungirea războiului şi că se teme de negocierile cu Donald Trump. "Retorica preşedintelui Trump nu a fost doar severă, a fost dreaptă şi corectă. Exact de aceste lucruri se teme Putin. Fără garanţii de securitate din partea Statelor Unite, a preşedintelui Trump, nu va fi de ajuns. Putin nu se teme de Europa", a declarat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei. Cuvintele lui Zelenski sunt confirmate de Institutul pentru Studiul Războiului, care avertizează că Moscova duce un război hibrid împotriva ţărilor din NATO.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ar trebui relaxate regulile privind consumul de alcool pe stadioanele din România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰