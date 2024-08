Rapperul american Fatman Scoop a murit după ce s-a prăbuşit pe scenă în timpul unui concert

Artistul originar din New York, al cărui nume real este Isaac Freeman III, era cap de afiş la aşa-numita Green & Gold Party din Hamden, Connecticut, când a avut ceea ce a fost descris ca o urgenţă medicală. El a fost văzut într-un videoclip postat pe X că s-a prăbuşit în spatele cabinei DJ-ului după ce a îndemnat participanţii la concert să „facă gălăgie”.

Moartea sa survine la 13 luni după ce rapperul Big Pokey din Houston a murit după ce s-a prăbuşit pe o scenă

Rapperul în vârstă de 53 de ani - cunoscut mai ales pentru colaborările sale cu Missy Elliott şi Ciara la hit-ul Lose Control din 2005 şi la piesa It's Like That a lui Mariah Carey - a fost dus la un spital local, unde a fost declarat mort. Fatman Scoop a avut un succes timpuriu în Marea Britanie şi Irlanda când o reeditare a piesei Be Faithful - care a fost produsă de duo-ul american de hip-hop Crooklyn Clan - a intrat în topuri în 2003. A ajuns în top 10 în Australia şi Danemarca.

Piesa, un mashup al piesei Love Like This a lui Faith Evans - ea însăşi construită dintr-o mostră în buclă a piesei Chic Cheer a lui Chic din 1978 - a avut nevoie de ani de zile pentru a fi lansată pe scară largă, deoarece conţinea numeroase mostre suplimentare. Fatman Scoop a colaborat cu o serie de alţi artişti importanţi, inclusiv cu Janet Jackson şi Whitney Houston. În 2004, a fost numit mentor pentru şase muzicieni britanici în serialul TV britanic Chancers. De asemenea, a apărut în serialul anime The Boondocks şi şi-a deschis propriul salon de îngheţată.

Moartea sa survine la 13 luni după ce rapperul Big Pokey din Houston a murit după ce s-a prăbuşit pe o scenă dintr-un bar din Beaumont, Texas, potrivit publicistului muzicianului. Starul rap, cunoscut mai ales ca făcând parte din colectivul Screwed Up Click, avea 48 de ani. Dintre cele mai faimoase vedete rap supradimensionate ale anilor 1990, inclusiv Big Punisher, doar Fat Joe este în viaţă.

