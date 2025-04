Trump amenință China cu taxe de 50% dacă Beijingul nu retrage tarifele de 34% la produsele americane

Tarifele suplimentare la Beijing ar fi de 50%, spune Trump.

Într-o postare pe reţeaua de socializare Truth Social Trump a dat Chinei timp până marţi pentru a-şi anula tarifele de 34%, impuse ca răspuns la tarifele ”reciproce” dezvăluite la Casa Albă săptămâna trecută.

Trump a mai scris că va anula toate discuţiile planificate cu China dacă acestea nu se conformează cererii sale. Acţiunea Chinei a venit ”în pofida avertismentului meu” că orice ţară care va răzbuna împotriva noilor tarife americane ”va primi imediat tarife noi şi substanţial mai mari, peste cele stabilite iniţial”, a scris Trump.

"În plus, toate discuţiile cu China privind întâlnirile solicitate cu noi vor fi încheiate! Negocierile cu alte ţări, care au solicitat şi întâlniri, vor începe imediat. Vă mulţumim pentru atenţia acordată acestei chestiuni!", a arătat preşedintele american.

Ca o reamintire, China a anunțat vineri că va impune astfel de tarife la Washington, după ce Casa Albă a declarat că din 9 aprilie va aplica taxe de 34% pentru toate bunurile de la Beijing.

UE, ofertă pentru Trump și SUA

Comisia Europeană a oferit SUA un acord de eliminare a tarifelor pentru toate bunurile industriale ca parte a negocierilor comerciale, a declarat Ursula von der Leyen, subliniind în același timp intenția sa de a lua măsuri de retorsiune împotriva politicilor lui Trump dacă negocierile eșuează.

Trump a anunțat un tarif general de 20 % asupra importurilor din Uniunea Europeană, care va intra în vigoare la 9 aprilie. Oțelul, aluminiul și automobilele sunt supuse unui tarif separat de 25%. În total, vor fi afectate produse fabricate în UE în valoare de peste 380 de miliarde de euro.

Produsele farmaceutice, cuprul, cheresteaua, semiconductorii și energia au fost scutite.

„Suntem pregătiți să negociem cu SUA. Într-adevăr, am oferit tarife zero pentru produsele industriale, așa cum am făcut cu succes cu mulți alți parteneri comerciali”, a declarat președintele Comisiei luni după-amiază.

„Pentru că Europa este întotdeauna pregătită pentru un acord bun. Așa că o menținem pe masă. Dar suntem, de asemenea, pregătiți să răspundem prin contramăsuri și să ne apărăm interesele.”

Acordul „zero pentru zero” a fost propus în trecut „în mod repetat” pentru sectorul auto, a spus von der Leyen, „dar nu a existat o reacție adecvată” din partea Washingtonului.

Comisia a extins oferta la toate bunurile industriale în ultimele zile, pe măsură ce discuțiile s-au intensificat, a declarat un purtător de cuvânt. Nu au fost furnizate detalii suplimentare.

„Preferăm să avem o soluție negociată”, a spus von der Leyen, avertizând că executivul său va folosi „toate instrumentele” disponibile pentru a riposta „dacă este necesar”, inclusiv un instrument anti-coerciție care a fost introdus în 2023, dar care nu a fost niciodată declanșat.

Von der Leyen a descris tarifele radicale ale lui Trump drept un „punct de cotitură major pentru Statele Unite”, care ar avea „costuri imense” atât pentru consumatorii americani, cât și pentru întreprinderi și ar da o lovitură „masivă” economiei globale.

În timp ce Washingtonul a descris tarifele ca fiind „reciproce”, Bruxellesul a respins logica acestora ca fiind „nici credibilă, nici justificată”.

