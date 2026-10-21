Răspunsul lui Putin la noul plan de pace în Ucraina. Ce i-au cerut americanii și ce vrea liderul rus

Emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, i-a cerut azi președintelui rus Vladimir Putin, la întâlnirea de la reședința prezidențială din Sankt Petersburg, să reia negocierile trilaterale între Rusia, Ucraina și SUA, pentru a pune capăt războiului. La rândul său, Putin i-a spus lui Witkoff că îşi doreşte un summit cu Trump și Xi în China, la mijlocul lunii noiembrie.

În timp ce Witkoff i-a adus lui Putin "idei" pentru un "acord de pace" în Ucraina, Putin i-a propus să discute despre un summit între el, Donald Trump și Xi Jinping, în luna noiembrie, în cadrul reuniunii APEC care va avea loc în China.

În timpul întâlnirii de la Palatul Constantin din Sankt Petersburg, oraşul natal al lui Putin, Witkoff i-a prezentat liderului rus o propunere actualizată pentru încheierea războiului din Ucraina, potrivit Axios. Casa Albă speră că Putin se va arăta mai dispus la compromisuri după ce președintele Trump a acceptat să ridice sancțiunile impuse motorinei rusești.

Rusia a eliberat un american înaintea întâlnirii

Fix înainte să înceapă discuțiile din orașul natal al lui Putin, Rusia l-a eliberat pe cetățeanul american Stephen Hubbard, în vârstă de 74 de ani, arestat de 4 ani, după ce a fost capturat de trupele ruse în estul Ucrainei, în aprilie 2022. Putin a anunțat eliberarea acestuia chiar la începutul întâlnirii cu Witkoff. "Se află pe aeroportul Pulkovo", i-a spus Putin lui Witkoff în fața camerelor de filmat.

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"Stephen este în drum spre casă și în curând va fi alături de familia sa. Statele Unite, din respect pentru președintele Trump, nu au fost nevoite să ofere nimic în schimb, o situație fără precedent pentru Rusia. Nu a fost necesar niciun schimb de prizonieri pentru această eliberare", s-a lăudat Trump pe Truth Social.

Witkoff, către Putin: Sunteți un om cu spirit umanitar la fel ca Trump

"(Stephen Hubbard) Este un bărbat în vârstă de 75 de ani și vorbiți atât de mult despre președintele meu, președintele Trump, spunând că este un om cu spirit umanitar. Și dumneavoastră sunteți un om cu spirit umanitar, iar eu vă salut pentru asta", i-a spus Witkoff lui Putin

Putin vrea summit cu Trump și Xi în China

Putin i-a propus lui Witkoff să discute despre un posibil summit cu Trump și Xi în China, precum și despre conflictul SUA-Iran.

Liderul rus a spus că o întâlnire trilaterală între el, Xi şi Trump este posibilă și a mulțumit lui Trump pentru atenția pe care o acordă "soluționării crizei din Ucraina". Propunerea mai fusese făcută de Kremlin, dar, în timp ce Beijingul a păstrat tăcerea,Trump s-a arătat săptămâna aceasta dispus să participe la un astfel de summit cu ocazia reuniunii APEC, care ar urma să se desfășoare între 18-19 noiembrie în orașul chinez Shenzhen.

În cazul în care va avea loc, Trump a afirmat că întâlnirea între cei trei ar trebui să se concentreze pe reluarea negocierilor cu privire la dezarmarea nucleară cu participarea Chinei, mai degrabă decât pe rezolvarea situației din Ucraina.

Witkoff a sosit în Rusia după ce ieri a negociat la Oslo, Norvegia, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, precum și cu liderii Norvegiei și Finlandei, dar și reprezentanți ai Franței, Marii Britanii, Germaniei, Poloniei, UE și NATO.

Zelenski a declarat ieri că următorul pas ar trebui să fie o întâlnire trilaterală între el, Putin și Trump, un format pe care Rusia l-a respins până acum. Discuțiile de la Oslo s-au concentrat pe elaborarea unei propuneri comune pentru un "acord-cadru" menit să pună capăt războiului, scrie Axios.

"Consider că discuțiile de la Oslo au fost productive și aș dori să spun că există progrese, despre care vă voi informa. Sper că am pus cu adevărat bazele unei încheieri cu succes a ostilităților din acest conflict ucraineano-rus", i-a spus Witkoff lui Putin.

Witkoff i-a cerut lui Putin reluarea negocierilor de pace cu Ucraina și SUA

Totodată, Witkoff i-a cerut lui Putin "să ia în considerare reluarea negocierilor trilaterale la care să participe Ucraina, Rusia și Statele Unite, în cadrul cărora am putea discuta următorii pași pentru ajungerea la o soluționare a conflictului".

Emisarul lui Trump a declarat că la negocieri ar putea participa și reprezentanți ai unor grupuri tehnice de specialiști, care să discute în detaliu aceste chestiuni. "Am adus mai multe documente care prezintă abordări pentru obținerea unei soluționări pașnice a conflictului ucraineano-rus. V-aș ruga, domnule președinte, să analizați aceste documente puțin mai târziu", a spus Witkoff.

Putin i-a spus lui Witkoff că dorește ca Rusia să medieze conflictul dintre SUA și Iran. "Știți că avem o relație specială, bazată pe încredere, cu Iranul, cu partenerii noștri din Iran, cu prietenii noștri, construită de-a lungul deceniilor, iar dacă putem face ceva pentru a rezolva această criză, vom fi bucuroși să o facem. De asemenea, cunoașteți foarte bine propunerile noastre în acest domeniu", a declarat Putin Putin a mai spus că americanii "cunosc bine" propunerile Rusiei în această privință, care includ posibilitatea ca Rusia să preia uraniul îmbogățit.

Președintele rus s-a interesat, de asemenea, de evaluările SUA privind "situația din Orientul Mijlociu și în jurul Iranului". "Știți, avem relații speciale de încredere cu Iranul, cu partenerii noștri din Iran, care s-au consolidat de-a lungul deceniilor", i-a spus el lui Witkoff.

Iranul și Rusia și-au consolidat relațiile în ultimii ani, mai ales după invadarea Ucraina, iar în 2025 au semnat un acord de parteneriat strategic.

Din martie, după începerea războiului în Iran, Teheranul și Washingtonul se află într-o confruntare continuă pentru controlul strâmtorii Ormuz. Iranul încearcă să blocheze traficul prin atacuri asupra navelor, iar SUA doresc să mențină circulația petrolierelor pentru a controla prețul țițeiului.