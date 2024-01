Video Donald Trump întinde pipa păcii, după victoria din Iowa. Săptămână crucială pentru fostul președinte: "Cred că este timpul"

Donald Trump și cei doi rivali republicani ai săi, Ron DeSantis şi Nikki Haley, şi-au continuat aseară campania în statul New Hampshire, următorul câmp electoral de luptă. Victoria de acum două zile i-a dat aripi lui Trump, iar acum republicanul are o săptămână la dispoziţie să-i convingă pe locuitorii din New Hampshire să-l voteze. Fostul preşedinte a mai menţionat că este timpul ca partidul său Republican să îşi unească toate forţele pentru a-l învinge pe democratul Joe Biden.