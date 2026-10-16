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Republica Moldova, survolată din nou de drone în timpul nopţii. Ministrul Apărării: "Condamn fiecare caz"

Imagine cu caracter ilustrativ - Shutterstock
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Editor Mihai Iorga | Timp citire: 2 minute
Publicat la 16.10.2026, 09:11 | Modificat la 16.10.2026, 09:15

Patru cazuri de survolare neautorizată a spaţiului aerian al Republicii Moldova au fost înregistrate noaptea trecută, în contextul atacurilor masive ale Rusiei asupra Ucrainei, relatează deschide.md şi NewsMaker.md.

În primul caz, un obiect aerian a pătruns în spaţiul aerian al Republicii Moldova la ora 23:02, din direcţia localităţii Timcovo, regiunea Odesa, Ucraina, spre localitatea Ivanovca. La ora 23:20, acesta a părăsit spaţiul aerian naţional prin zona localităţii Bronit, din raionul Moghiliov-Podolsc, Ucraina.

Al doilea aparat de zbor fără pilot a intrat în spaţiul aerian al Republicii Moldova la ora 03:37, din direcţia localităţii Starocazacie, Ucraina, spre localitatea Tudora. Un minut mai târziu, acesta a părăsit spaţiul aerian naţional pe aceeaşi traiectorie.

Cel de-al treilea survol a fost înregistrat la ora 03:46, pe direcţia Moghiliov-Podolsc (Ucraina) – Otaci (Republica Moldova). La ora 03:48, obiectul aerian a părăsit spaţiul aerian naţional prin regiunea localităţii Hădărăuţi, raionul Ocniţa.

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Un alt aparat de zbor fără pilot a fost detectat la ora 05:59, pe direcţia Starocazacie (Ucraina) – Căplani (Republica Moldova). Un minut mai târziu, acesta a părăsit spaţiul aerian naţional în direcţia localităţii Olăneşti, raionul Ştefan Vodă. Ulterior, la ora 06:09, aparatul a survolat din nou teritoriul Republicii Moldova, prin localitatea Purcari, raionul Ştefan Vodă, iar la 06:10, acesta a părăsit spaţiul aerian naţional prin localitatea Dnestrovsc, din regiunea transnistreană, îndreptându-se spre localitatea Gradeniţî, Ucraina.

Reacţia ministrului Nosatîi

Într-o reacţie pe Facebook, ministrul Apărării din R. Moldova, Anatolie Nosatîi, a condamnat incidentele de încălcare a spaţiului aerian naţional.

"Chiar dacă toate au părăsit teritoriul naţional într-un interval scurt de timp, acest lucru nu înseamnă că incursiunile nu au prezentat un pericol. Orice încălcare a spaţiului aerian naţional reprezintă un risc pentru siguranţa cetăţenilor. Continuăm monitorizarea situaţiei. Condamn fiecare caz de încălcare care ameninţă securitatea naţională", a scris oficialul.

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Mihai Iorga
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