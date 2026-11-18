Ministerul de Externe al Republicii Moldova l-a convocat miercuri pe ambasadorul agreat al Rusiei, Oleg Ozerov, căruia i-a înmânat o notă de protest, în contextul încălcării repetate a spațiului aerian al Republicii Moldova de către aparate de zbor fără pilot.

MAE "l-a convocat astăzi (miercuri - n.r.) pe ambasadorul agreat al Federaţiei Ruse în Republica Moldova, căruia i-a fost înmânată o notă de protest în legătură cu încălcarea repetată a spaţiului aerian al ţării noastre de către aparate de zbor fără pilot, în contextul atacurilor ruseşti asupra Ucrainei", se arată în comunicatul instituţiei, scriu Moldpres şi Deschide.md, potrivit Agerpres.

"MAE condamnă ferm aceste acţiuni, care încalcă suveranitatea Republicii Moldova şi pun în pericol viaţa şi siguranţa oamenilor. Prin nota de protest, Republica Moldova a cerut Federaţiei Ruse să înceteze aceste acţiuni şi să respecte spaţiul aerian şi frontierele ţării noastre", a comunicat MAE de la Chişinău, citat de Moldpres.

Ambasadorul rus propune desfăşurarea unei anchete comune cu autorităţile moldovene

La ieşirea din sediul MAE, ambasadorul rus a respins ideea unui survol ilegal intenţionat şi a propus desfăşurarea unei anchete comune cu autorităţile moldovene.

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"Dacă traiectoria aparatului de zbor nu vizează teritoriul Republicii Moldova, atunci nu există temei pentru a considera că acestea traversează intenţionat spaţiul aerian al Republicii Moldova. Sunt necesare clarificări pentru a evita atribuirea responsabilităţii părţii ruse. Suntem gata să desfăşurăm investigaţii comune pentru a stabili cine se află în spatele acestor incidente. Unele acţiuni sunt întreprinse în mod deliberat pentru a deteriora relaţiile dintre Rusia şi Republica Moldova. Federaţia Rusă nu are asemenea interese", a remarcat Oleg Ozerov.

"Imaginaţi-vă orice dronă care zboară şi spuneţi: este rusească. Bine că nu ne-au acuzat încă de cutremur", s-a plâns Ozerov.

Şapte drone au pătruns în spaţiul aerian al R. Moldova

Diplomatul a insistat că Rusia "este gata de dialog şi soluţionarea normală a problemei".

"Este nevoie de mecanisme normale. Am propus să creăm o comisie comună care să investigheze originea acestor drone, cum au ajuns pe teritoriul Moldovei sau este o provocare din partea serviciilor ucrainene, pentru a dăuna relaţiilor noastre bilaterale. Politica rusă nu prevede deteriorarea relaţiilor cu Moldova şi nu întreprindem nicio acţiune în acest sens", a mai spus Ozerov.

Potrivit datelor preliminare ale Ministerului Apărării moldovean, şapte drone au pătruns fără autorizaţie în spaţiul aerian al Republicii Moldova pe 17 noiembrie, iar cinci dintre ele au căzut pe teritoriul ţării. O dronă de tip Shahed a fost observată şi deasupra Chişinăului. Din motive de securitate, autorităţile au închis temporar spaţiul aerian în ajun, conform NewsMaker.

Reacţia preşedintei Maia Sandu

Într-o reacţie avută marţi seara pe reţelele sociale, preşedinta Maia Sandu a cerut sancţionarea Rusiei, informează Deschide.md.

"Azi seara, locuitorii Chişinăului s-au alertat din cauza că dronele războiului pornit de Rusia ajung chiar deasupra oraşului. Oamenii sunt îngrijoraţi pentru că înţeleg că Rusiei nu-i pasă nici de neutralitate, nici de suveranitate şi nici de viaţa umană", a scris ea.

Preşedinta Maia Sandu a menţionat că, atunci când Rusia mimează grija faţă de soarta R. Moldova în propaganda din televizoare, dar trimite drone pe teritoriul republicii, arată cinismul fără margini al conducătorilor de la Moscova.

"Moldova îşi doreşte pace. Moldova munceşte pentru pace. Nu avem capacităţile de apărare necesare pentru a ne proteja de dronele care ne pun în pericol securitatea. Tocmai de aceea, vom continua să condamnăm războiul inuman şi să cerem sancţionarea Rusiei până va fi forţată să-l oprească, vom continua să susţinem Ucraina care ţine piept agresiunii şi să investim în apărarea naţională cu ajutorul ţărilor prietene", a conchis ea.