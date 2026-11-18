Cutremurul cu magnitudinea de 5,7, produs în noaptea de marți spre miercuri, la ora 02:48, în zona seismică Vrancea, a fost resimțit dincolo de granițele României, în mai multe țări europene. Printre acestea se numără Republica Moldova, Bulgaria, Grecia, Turcia și Ucraina. Potrivit agenției Moldpres, autoritățile din Republica Moldova nu au primit solicitări de intervenție în urma seismului și nu au fost raportate victime imediat după producerea acestuia.

Seismul cu magnitudinea 5,7 produs în judeţul Vrancea a fost resimţit, pe lângă România, în Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Turcia, Grecia, Ungaria, Kosovo, Republica Moldova, Muntenegru, Polonia, Rusia, Slovacia, Serbia, Ucraina, Macedonia de Nord şi Albania, conform hărţii de alertare.

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Cutremurul, simţit puternic în Republica Moldova

Potrivit datelor Institutului de Geologie şi Seismologie din Republica Moldova, cel mai recent cutremur resimţit anterior pe teritoriul Republicii Moldova a avut loc la 19 octombrie, cu magnitudinea 4,8. De asemenea, în luna septembrie, Republica Moldova a mai fost zguduită de un seism cu magnitudinea 4,1, notează Moldpress.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) din Republica Moldova nu a înregistrat solicitări de ajutor din partea cetăţenilor în urma cutremurului produs în noaptea de 18 noiembrie. Dispeceratele instituţiei nu au primit fişe de caz transmise de Serviciul 112 privind persoane care ar fi avut nevoie de intervenţia salvatorilor în urma seismului.

Centrul Naţional de Management al Crizelor (CNMC) a activat mecanismul de raportare al Celulei de criză şi coordonează colectarea informaţiilor de la instituţiile responsabile pentru evaluarea situaţiei şi identificarea eventualelor consecinţe, în urma seismului. Potrivit informaţiilor oficiale, nu au fost raportate victime imediate, iar autorităţile erau pregătite să intervină în caz de necesitate.