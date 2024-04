Europa a dat startul la vânătoarea de spioni străini. În ultimele două zile, şase persoane au fost arestate în Germania şi Marea Britanie sub acuzaţia că furnizau informaţii serviciilor secrete de la Beijing. Unul dintre agenţii infiltraţi era asistentul unui europarlamentar de extremă dreapta, cunoscut pentru apropierea de Beijing.

Ultimul spion arestat în Germania se numeşte Jiang Guo, un neamţ de origine chineză. Din 2019, el este asistentul lui Maximilian Krah, europarlamentar al partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania, care candidează pentru un nou mandat în iunie. "China este foarte, foarte activă în Germania şi în alte ţări din Occident, ştim asta de mulţi ani. Oficial, serviciul lor de informaţii are peste 100.000 de angajaţi. Evident, mai sunt şi spionii şi alte surse, care nu sunt incluşi aici", a declarat Florian Schimikowski, expert în servicii de informații.

Şeful presupusului spion e şi el sub lupa autorităţilor. Krah a vizitat China în repetate rânduri în ultimii ani, motiv pentru care a fost interogat de FBI atunci când a vizitat Statele Unite. Scandalul vine la o săptămână după ce cancelarul Olaf Scholz a ajuns la Beijing şi la o zi după ce alţi trei nemţi au fost arestaţi pentru aceeaşi acuzaţie. Ei au transmis Chinei informaţii despre motoarele navelor de război. "Suntem conștienți de pericolul considerabil reprezentat de spionajul chinez în afaceri, industrie și știință. În cazul de faţă, zona tehnologiilor inovatoare din Germania care pot fi utilizate în scopuri militare este un domeniu deosebit de sensibil", a declarat Maximilian Kall, purtător de cuvânt în Ministerul de Interne german.

Tot luni, un cercetător britanic şi încă un bărbat au fost arestaţi sub bănuiala că lucrau, de fapt, pentru serviciile de informaţii chineze. "Cred că am neglijat ameninţarea chineză, am considerat China mai degrabă un partener de comerţ inofensiv. Acum începem să ne trezim la realitate, este un stat comunist cu ambiţii globale majore", a declarat Richard Dearlove, fost şef MI6. China a răspuns furios acuzaţiilor venite din Europa. "Rapoartele recente din Europa despre spionajul chinezesc sunt toate exagerate cu scopul de a calomnia și suprima China. Sperăm că autorităţile din Germania își vor putea abandona mentalitatea de tip Războiul Rece și să înceteze să folosească așa-numita amenințare de spionaj pentru a se angaja în manipularea politică anti-China", a declarat Wang Wenbin, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe din China.

Săptămâna trecută, doi nemţi au fost arestaţi pentru că plănuiau să atace bazele militare de pe teritoriul Germaniei la ordinele Kremlinului. Iar în Polonia, un bărbat care făcea parte dintr-o grupare care complota să-l asasineze pe Volodimir Zelenski a fost acuzat de spionaj în favoarea Rusiei.

