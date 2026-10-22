Satul în care se mută orășenii pentru o casă cu curte și parcare. Aproape că nu mai sunt locuințe de vânzare

În timp ce în multe locuri oamenii pleacă de la sat la oraș, într-o mică localitate din Serbia se întâmplă exact invers. Un sătuc aflat lângă Novi Sad atrage tot mai mulți oameni care vor o casă cu curte. Cererea a crescut atât de mult, încât abia dacă mai găsești câteva locuințe de vânzare, iar terenurile ieftine au devenit o amintire.

Satul Kac s-a transformat dintr-un sat liniștit din Voivodina într-un mic orășel, cu tot mai mulți locuitori, afaceri în dezvoltare și prețuri în creștere pe piața imobiliară, scrie Blic.

Casele de vânzare au devenit o raritate

Cei care își caută o locuință în Kac au tot mai puține variante. În prezent, în localitate ar mai fi disponibile doar două - trei case, iar proprietarii terenurilor profită de interesul crescut și cer sume tot mai mari. De exemplu, un teren de 500 de metri pătrați, pe care există o casă aflată încă în construcție, este scos la vânzare pentru aproximativ 60.000 de euro.

Articolul continuă după reclamă

La intrarea dinspre Novi Sad, până la biserică, predomină casele noi, cu un aspect modern. Dincolo de biserică, spre Budisava, se păstrează mai mult din înfățișarea tradițională a satului sârbesc.

Mulți dintre cei care s-au mutat aici au căutat mai multă liniște, o curte proprie și un loc de parcare, departe de aglomerația orașului. Numai că dezvoltarea rapidă a localității vine și cu neajunsuri: traficul a devenit tot mai aglomerat, iar drumurile sunt din ce în ce mai solicitate.

Zece companii mari și tot mai multe afaceri mici

După exodul de noi locuitori, Koc a devenit centru economic important pentru zona din jurul orașului Novi Sad. Aici funcționează aproximativ zece companii mari, alături de numeroase afaceri mici și firme locale. S-au dezvoltat și magazinele, dar și restaurantele.

Potrivit ultimului recensământ, Kac are cel puțin 11.000 de locuitori, însă numărul real ar fi mult mai mare. Kac a devenit, la rândul său, un punct de atracție pentru locuitorii din așezările învecinate. Oamenii din Budisava vin aici pentru cumpărăturile de zi cu zi și pentru diverse treburi, fără să mai fie nevoiți să meargă până la Novi Sad de fiecare dată.

Acum, locuitorii și-ar dori și un parc central, locuri de joacă amenajate, mai multe magazine de haine și farmacii. Unii ar vrea chiar ca Kac să primească statutul de comună independentă și propriile numere de înmatriculare.

Un sat cu o istorie veche

Kac are o istorie îndelungată. Urme de locuire datează încă din Epoca Bronzului, iar primele documente scrise în care apare localitatea sunt din anul 1276, ceea ce o face mai veche decât Novi Sad.

În 1783 a fost înființată prima școală elementară, iar dezvoltarea s-a accelerat la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, odată cu apariția căii ferate Novi Sad - Titel. La 1 ianuarie 1960, Kac a devenit oficial parte a administrației municipale Novi Sad.