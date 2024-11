Scriitoarea britanică Barbara Taylor Bradford a murit la de 91 de ani. Autoarea a scris peste 40 de bestseller-uri

Cunoscuta scriitoare s-a stins din viaţă "împăcată" în reşedinţa sa, duminică, "înconjurată de cei dragi", au precizat reprezentanţii editurii HarperCollins pe reţelele de socializare. Funeraliile private ale romancierei vor avea loc la New York, oraşul american în care a locuit începând din anii 1960.

Autoare prolifică, Barbara Taylor Bradford a scris 40 de romane, toate devenite bestseller în Marea Britanie şi Statele Unite şi care s-au vândut în peste 91 de milioane de exemplare la nivel mondial. Cel mai recent dintre ele, "The Wonder of It All", a fost publicat în 2023.

"Barbara Taylor Bradford a fost o scriitoare cu adevărat excepţională, a cărei primă carte, bestsellerul internaţional 'A Woman of Substance', a schimbat viaţa atâtor oameni care au citit-o", a declarat Charlie Redmayne, directorul general al editurii HarperCollins.

"A Woman of Substance", romanul care i-a lansat cariera

Acea carte, care i-a lansat cariera, s-a vândut în peste 30 de milioane de exemplare. A făcut şi obiectul unei adaptări pentru micile ecrane într-o miniserie TV care a primit două nominalizări la premiile Primetime Emmy, considerate echivalentul din televiziune al premiilor Oscar.

Acel roman a fost primul dintr-o serie de volume ale sale care s-au bucurat de mare succes la nivel mondial, printre care se regăsesc titluri precum "Letter from a Stranger" şi cele şapte cărţi din saga "Emma Harte".

Fiecare dintre romanele sale urmează mai mult sau mai puţin aceeaşi structură narativă: o eroină care îşi caută împlinirea în pofida dificultăţilor. Cărţile autoarei britanice sunt mai degrabă o saga de familie decât romane de dragoste.

Născută în Leeds, un oraş din centrul Angliei, pe 10 mai 1933, Barbara Taylor Bradford şi-a început cariera lucrând ca dactilografă la cotidianul local Yorkshire Evening Post, înainte să fie promovată în funcţia de reporter. La vârsta de 20 de ani, s-a mutat la Londra, unde a lucrat ca jurnalistă pentru London Evening News. A fost recompensată cu medalia de ofiţer al Ordinul Imperiului Britanic (OBE) în anul 2007.

