"Vestele galbene" au anunțat oficial miercuri convocarea de manifestații sâmbătă în toată Franța, la o săptămână după cele care s-au încheiat violent și au provocat jafuri în magazine și confruntări cu forțele de ordine, informează EFE.

Se anunţă o nouă sâmbătă neagră în Franţa. "Vestele Galbene" au convocat proteste în toată ţara - Sursa: Profimedia

Tulburările publice au determinat executivul francez să ordone interdicții parțiale de circulație în mai multe orașe, care, pentru a doua noapte consecutiv, au permis menținerea unei stări de calm generalizat în țară.

Benjamin Ball, unul din purtătorii de cuvânt ai colectivului creat în 2019, a declarat la televiziunea publică France 2 că au depus cererea oficială pentru a putea manifesta la Paris sâmbătă, pe un traseu ce include cartiere care sâmbăta trecută au fost interzise de Prefectură.

Așa cum s-a întâmplat pe 17 octombrie, apelul se bucură de sprijinul sindicatelor tradiționale, precum și al organizațiilor studențești, ale căror proteste de acum trei săptămâni au constituit terenul fertil pentru contextul în care s-au desfășurat protestele violente de la sfârșitul săptămânii trecute.

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Convocate prin intermediul internetului, manifestațiile pentru această sâmbătă numără momentan 341 de apeluri la mobilizare, de diverse tipuri, după cele 1.800 din săptămâna precedentă, când, potrivit datelor lor, peste 800.000 de persoane au protestat împotriva politicilor executivului și a scumpirii vieții.

Prim-ministrul Sebastien Lecornu, care a recunoscut că au subestimat amploarea protestelor de sâmbătă, a anunțat o desfășurare "masivă" a forțelor de ordine pentru viitoarea zi de manifestații.

Ministrul francez de interne Laurent Nunez, care și-a prezentat demisia, dar care nu a fost acceptată de președintele țării, Emmanuel Macron, a declarat că vor fi desfășurate unități militare pentru supravegherea locurilor publice pentru a elibera polițiștii și jandarmii în activitatea de control al protestelor.