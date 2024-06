Şi-a abandonat trei copii după naştere, pe străzi, în ultimii 7 ani. Femeia, căutată de poliţia din Londra

Un bebeluş nou născut, găsit în luna ianuarie pe o stradă din Newham, estul Londrei, este al treilea copil abandonat de aceeaşi mamă. Deşi autorităţile nu au reuşit să găsească încă familia, testele ADN au demonstrat că micuţa are doi fraţi, găsiţi şi ei pe străzi în 2017 şi în 2019.

Testele ADN au adus o rază de lumină în povestea micuţei Elsa. Aceasta are un frate şi o soră, ambii găsiţi în circumstanțe foarte asemănătoare în 2017 și 2019. În ciuda apelurilor făcute de autorităţi, părinţii lor nu au fost identificați.

Bebeluşul are un frate şi o soră, abandonaţi în condiţii similare

Testele ADN au adus o rază de lumină în povestea micuţei Elsa. Aceasta are un frate şi o soră, ambii găsiţi în circumstanțe foarte asemănătoare în 2017 și 2019. În ciuda apelurilor făcute de autorităţi, părinţii lor nu au fost identificați.

Judecătoarea Carol Atkinson a declarat că povestea este de „mare interes public”, deoarece astfel de cazuri în care bebeluşii sunt abandonaţi sunt extrem de rare în Marea Britanie.

Un expert a declarat în fața instanței că, în opinia sa, descoperirile genetice au oferit un sprijin științific extrem de puternic pentru a demonstra că micuţa are alte două rude confirmate. Copiii mai mari au fost adoptați, în timp ce bebeluşul rămâne în plasament.

Bebeluşul, găsit înfăşurat într-un prosop, în interiorul unui sac

Ea a fost găsită în ianuarie de un trecător care îşi plimba câinele, pe o vreme extrem de geroasă, cu temperaturi sub zero grade; mai mult, noaptea de dinainte a fost catalogată drept cea mai friguroasă din an. Copila era înfăşurată într-un prosop, în interiorul unui sac. Ceilalți bebeluși - numiți Harry și Roman - fuseseră, de asemenea, abandonați după naștere în aceeași zonă a Londrei. Au fost găsiţi înfăşuraţi în pături, iar unul dintre ei inclusiv într-o pungă.

Elsa avea încă cordonul ombilical ataşat, medicii estimând că cel mai probabil se născuse cu doar o oră înainte. Deşi era extrem de rece afară când a fost găsită, copila era într-o stare conştientă, plângea şi reacţiona la stimuli. A fost transportată la spital şi luată mai apoi în grija asistentelor.

Ce se întâmplă cu cei trei fraţi

Cei trei copii, ale căror nume au fost schimbate, vor fi informaţi că sunt fraţi şi surori şi vor putea avea o formă de contact pe măsură ce cresc. Poliția metropolitană a declarat că este de competența instanței să stabilească dacă legătura dintre copii ar trebui să fie raportată, dar a declarat instanței că nu dorește „să promoveze sau să încurajeze, fără să vrea, mamele aflate în dificultate să abandoneze copii nedoriți în spații publice”.

„Abandonarea unui copil în această țară este un eveniment foarte, foarte neobișnuit”, a spus Carol Atkinson, cea mai înaltă judecătoare de la Tribunalul de Judecată pentru Familii, adăugând că există un interes public considerabil în astfel de cazuri, din acest motiv, relatează BBC. Ea a precizat că faptul că cei trei bebeluși sunt frați și surori întregi a fost, din același motiv, „de un interes enorm” în „societatea noastră actuală”. Ea a spus că, dacă ar refuza să relateze, ar afecta „conștiința publică” a acestor chestiuni și ar restricționa justiția în astfel de cazuri.

BBC și PA au declarat că un reportaj suplimentar ar putea ajuta autoritățile să localizeze părinții copiilor și că evidențierea relației ar pune din nou accentul pe mama copiilor.

Foarte puțini copii sunt înregistrați ca fiind abandonați la naștere în Anglia și Țara Galilor. ONS a publicat date doar până în 2015, iar acestea au arătat că niciun bebeluș nu a fost înregistrat ca fiind abandonat în ultimii trei ani, iar în 2011 doar unul a fost înregistrat ca fiind abandonat.

Cu toate acestea, cercetătorii universitari estimează un număr mai mare, de aproximativ 16 pe an - în cadrul unei analize care acoperă perioada 1998-2005. Presa a relatat însă cazul unui bebeluș abandonat în Hackney, în estul Londrei, în 2020 - și un altul în Birmingham în 2021. Mamele lor au fost în cele din urmă depistate, câteva luni mai târziu.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Vi se par accesibile preţurile de pe litoral? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰