"Soldaţii ruşi stăteau în pădure şi îşi beau cafeaua" Ucrainenii povestesc cum au invadat Rusia

Incursiunea ucrainenilor în regiunea rusă Kursk a constituit o surpriză totală pentru comandamentul şi unităţile ruse de pe teren. Operaţiunea cu participarea diferitelor ramuri ale Forţelor armate ucrainene a fost însoţită de o abordare inovatoare pentru asigurarea unei străpungeri, pe care un corespondent Forbes specializat în drone de luptă a numit-o drept "blitzkrieg electronic".

Cum a reușit Ucraina să invadeze Rusia

Unitatea lui Vladimir, membru al echipajului unui vehicul blindat american Stryker, a intrat pe teritoriul regiunii ruse Kursk pe 6 august, în plină zi, în jurul orei 13:00: "Am fost printre primii". Spre surprinderea sa, brigada a 82-a de asalt aerian a forţelor ucrainene, nu a întâmpinat nicio rezistenţă. Curând, echipajul a dat peste soldaţi ruşi care "stăteau în pădure şi îşi beau cafeaua la o masă". În prima zi au murit mulţi dintre soldaţii ruşi, care nu erau înarmaţi şi nu se aşteptau la vreun atac, relatează Financial Times.

Articolul continuă după reclamă

El mai spune, reconstituind evenimentele, că, nedorind să repete soarta colegilor lor, "zeci" de soldaţi ruşi şi-au depus armele şi s-au predat. Unul din militarii ucraineni, citaţi de AFP, spune că frontiera rusă nu era deloc apărată în acel sector. "Tot ce aveau erau mine antipersonal împrăştiate în jurul copacilor de pe şosea şi câteva mine pe care au reuşit să le arunce în grabă de-a lungul mai multor drumuri", povesteşte el.

"Este un alt exemplu de suficienţă rusă", explică analistul militar ucrainean Mikola Bielieskov pentru agenţia franceză de presă. "Rusia a presupus că, din moment ce are iniţiativa în altă parte, Ucraina nu ar îndrăzni să facă ceea ce a făcut", spune el.

Cum i-au păcălit ucrainenii pe ruşi

Ucraina s-a pregătit pe furiș de incursiunea în Kursk. Mișcările trupelor au fost deghizate în exerciţii iar ofițerilor superiori li s-a spus despre ofensivă abia în ultimul moment, potrivit unui comandant de brigadă, citat de The New York Times. Acesta şi-a convocat ofițerii din subordine la o întâlnire pe marginea drumului într-o pădure pentru a-i anunţa că vor invada Rusia. Se întâmpla cu trei zile înainte de atac. Soldații de rând au aflat doar cu o zi înainte. Cei care știau planul de atac erau foarte puţini.

Totuși, pe măsură ce vestea s-a răspândit, armata s-a bazat pe discreția soldaților. Strategia era aceea de a sparge rapid apărarea de la graniță și de a face manevre pe drumuri, blocând contraatacurile rusești și profitând de terenul geografic din această parte a Rusiei, care este presărată cu mlaștini și lacuri ce limitează deplasarea în afara drumului.

Pe măsura avansării pe teritoriul rus, trupele ucrainene au început să-şi fortifice poziţiile, aşteptând contralovituri de răspuns din partea armatei ruse. Ceea ce, din nou spre surprinderea lor, nu a urmat în primele ore ale incursiunii. În cele din urmă şi-au făcut apariţia avioanele de luptă ruseşti, care au început să lanseze bombe cu plansare şi dronele de atac "Lancet". Forţele ucrainene recunosc că au suferit pierderi de oameni şi de tehnică occidentală, dar au continuat să meargă înainte, notează The Moscow Times.

La operaţiune participă unităţi a cel puţin şase brigăzi din cadrul Forţelor armate ucrainene, scrie Financial Times, citat de media rusă, cu referire la soldaţi ucraineni şi la o analiză a materialelor foto şi video postate pe reţelele de socializare. Săptămâna trecută, media internaţionale au scris că în incursiunea ucraineană sunt implicate unităţi din cel puţin patru brigăzi. O brigadă poate avea de la 1.000 la 8.000 de militari, este adevărat că unele brigăzi sunt incomplete. Trupele de infanterie sunt însoţite de sisteme de aviaţie, artilerie şi rachete.

Dar elementul principal, potrivit analiştilor de la Financial Times, au fost mijloacele de război electronic şi dronele, cu care au ucrainenii s-au învăţat să doboare chiar şi elicoptere ruseşti şi să atace dronele inamice pentru a nu interfera cu mişcarea trupelor. "Pare să fie o operaţiune a armatei bine coordonată şi planificată", a declarat pentru The New York Times analistul militar Franz-Stefan Gady de la Institutul Internaţional de Studii Strategice din Londra.

Forţele armate ucrainene dispun de sisteme de război electronic, pe care le-au desfăşurat pentru a bruia sistemele de control operaţional ale unităţilor ruse. Ucrainenii au transferat şi unele sisteme de apărare antiaeriană în regiunea Kursk pentru a asigura securitatea trupelor de la sol, precum şi unităţi mecanizate care avansează într-un ritm destul de rapid.

Ucraina a folosit o tactică relativ nouă

Comandamentul ucrainean a folosit o tactică relativ nouă, care a fost testată recent în regiunea Harkov. După ce au identificat principalele frecvenţe ale reţelelor de comunicaţii radio de la frontieră şi de dirijare a dronelor ruseşti, Forţele armate ucrainene le-au blocat cu ajutorul unor dispozitive de bruiaj puternic.

Lăsând unităţile ruseşti fără drone de recunoaştere prin care puteau cere foc de artilerie şi întăriri, ucrainenii, sub acoperirea sistemelor de război electronic desfăşurate în prima linie, au lansat un număr imens de drone, care au curăţat drumul trupelor lor, explică la rândul său Forbes. Când unele trupe îşi consolidează poziţiile pe anumite amplasamente, acestea sunt înlocuite în fiecare noapte cu unităţi noi care sosesc din spatele frontului, relatează The Economist, citând participanţi la operaţiune.

Ce vrea de fapt Ucraina

Totuşi, există şi voci sceptice legate de ce urmăreşte Ucraina prin această incursiune. Scopul final al operațiunii rămâne încă neclar: vrea Ucraina să avanseze spre orașul Kursk? Intenţionează să ocupe teritoriu în mod permanent pentru a fi folosit ca monedă de schimb în negocieri sau intenționează să se retragă după ce l-a umilit pe Vladimir Putin?

Un obiectiv minim pare să fie tragerea trupelor din Harkov și Donbas, principalele puncte fierbinţi ale războiului. Din primele dovezi, rezultatele sunt neconcludente, explică The Economist. "Rusia își transferă mai puține forțe în regiunea Kursk decât și-ar dori Ucraina", scrie sursa citată. Transferul vine în principal din regiunea Harkov și mult mai puțin din Donbas. "Comandanții lor nu sunt idioți. Ei transferă forțe, dar nu atât de repede pe cât ne-am dori. Ei știu că nu putem extinde logistica cu 80 sau 100 de km", a spus o sursă din Statul Major Ucrainean.

Ucrainenii şi-au asumat multe riscuri, a apreciat şi The New York Times. Ofensiva are rolul de a forța Rusia să retragă trupe de pe frontul din Donbas pentru a le trimite în Kursk, ceea ce nu s-a întâmplat până acum, și să obțină o poziţie mai puternică pentru negocieri de pace, deși nu a fost programat nimic în acest sens. Jurnaliştii spun că rămâne o întrebare deschisă dacă Ucraina va putea păstra sub control teritoriu rusesc suficient de mult pentru a atinge aceste obiective strategice.

Incursiunea Ucrainei în Rusia continuă

Canalul ucrainean de Telegram Deep State, apropiat armatei, a relatat luni că trupele ucrainene ar fi ocupat în şase zile peste 40 de aşezări în regiunea Kursk, dar guvernatorul interimar al regiunii, Aleksei Smirnov, i-a raportat tot luni preşedintelui Vladimir Putin capturarea a 28 de localităţi de către trupele ucrainene, însemnând 480 de km pătraţi.

Potrivit AFP, Ucraina controla luni seară 800 km pătraţi în Kursk, potrivit unei analize efectuate plecând de la datele furnizate de Institutul pentru Studiul Războiului. Pe de altă parte, comandantul Armatei Ucrainene, Oleksandîr Sîrski, a revendicat luni controlul a 1.000 km pătraţi de teritoriu rus în această regiune frontalieră.

Viteza atacului ucrainean, primul al unei armate străine în Rusia de la cel de-al Doilea Război Mondial, contrastează cu luptele crâncene pe care forţele ruse trebuie să le ducă pentru a cuceri fiecare oraş din Ucraina în al treilea an de invazie.

"Ruşii sunt într-o confuzie totală", apreciază Matthew Savill, director pentru afaceri militare de la Institutul Regal pentru Studii de Apărare din Marea Britanie. Dar menţinerea unei forţe de orice dimensiune în Rusia şi apărarea împotriva contraatacurilor va fi dificilă, având în vedere rezervele limitate ale Ucrainei, apreciază acelaşi expert britanic, citat de The Moscow Times.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu propunerea ca elevii să-şi vadă lucrările de la examenele naţionale Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰