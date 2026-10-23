Protestele au cuprins Europa de la un capăt la altul. Franța rămâne epicentrul dezastrului, unde mii de tineri se pregătesc pentru mobilizarea masivă de mâine. Președintele Emmanuel Macron încearcă să țină piept valului și a cerut prefecților să respingă aproape toate autorizațiile pentru mitinguri. Cu greu, însă, poate fi ținută în frâu furia. Proteste sunt și în alte țări - italienii, sârbii și polonezii au ieșit și ei în stradă și cer, simplu, un trai mai bun.

Mii de protestatari tineri au umplut din nou străzile din Paris, după ce președintele Emmanuel Macron a interzis protestele neautorizate. Manifestanții furioși au ieșit cu pancarte și portavoci și, la fel ca în ultimele zile, au cerut o schimbare.

"Regulile sunt simple și cred că este doar o chestiune de bun simț. Recomandarea generală este să nu existe demonstrații în zilele următoare. Când nu sunt organizații sindicale, demonstrațiile vor fi interzise oriunde este posibil pentru a menține calmul", a declarat președintele Franței, Emmanuel Macron.

Astăzi, președintele se va întâlni cu liceeni pentru a încerca să calmeze spiritele. În paralel, și premierul Sébastien Lecornu face presiuni și pasează vina.

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"Nu am primit niciun răspuns clar cu privire la modul în care ar putea fi explicată o astfel de lipsă de pregătire din partea serviciilor noastre de securitate", spune Raphaël Glucksmann, copreședintele de partid.

Studenţii francezi, târâţi cu forţa de jandarmi

Protestele au ținut și ieri Hexagonul pe jar. Studenții au fost târâți cu forța de jandarmi, după ce au blocat intrarea în Universitatea Sciences Po.

Starea de asediu rămâne în vigoare până luni. Până atunci, se fac pregătiri pentru Sâmbăta Neagră - o nouă zi de demonstrații, cu aproape 400 de mitinguri în toată țara.

Protestele transportatorilor au paralizat sudul Italiei

În Italia, sudul țării este paralizat de protestele transportatorilor. Pe autostrăzi, ambuteiajele se întind pe kilometri, regiuni întregi au rămas fără combustibil, iar produsele proaspete, carnea, laptele și, în unele cazuri, chiar și apa sunt epuizate.

În Grecia, studenții și-au unit forțele cu profesorii la un miting în Atena și au cerut locuri în cămine la prețuri accesibile și mai multe investiții în educație.

Nici în Viena situația nu este mai liniștită. Mii de oameni s-au adunat pentru a protesta împotriva reducerilor bugetare din universități.

În Belgrad a avut loc un ultim miting înaintea alegerilor cruciale de la sfârșitul acestei săptămâni. Oamenii au fluturat steaguri, au aprins torțe și au dansat.

Proteste sunt și în Polonia, unde mii de femei se opun noilor legi aspre asupra avortului.