SUA acuză Rusia de amestec în alegerile din 2024. Influencerii recrutaţi de RT pentru a promova mesaje pro-Rusia

Autorităţile americane au anunţat miercuri o serie de măsuri, între care urmăriri penale şi sancţiuni financiare, pentru a răspunde tentativelor de amestec în alegerile din Statele Unite din 2024 pe care le atribuie Rusiei. Ministrul american al Justiţiei, Merrick Garland, a anunţat proceduri împotriva a doi responsabili ai canalului Russia Today (RT).

Aceste două persoane apar şi pe o listă de sancţiuni financiare publicată simultan de Departamentul Trezoreriei, care vizează 10 persoane, între care şase responsabili ai RT, inclusiv redactorul şef Margarita Simonovna Simonyan, precum şi două ONG-uri ruse. Simonyan şi alţi afiliaţi ai reţelei sunt acuzaţi că au recrutat în secret influenceri de pe reţele sociale pentru a influenţa opinia publică din SUA şi a răspândi mesaje pro-Kremlin. În total, zece persoane cu funcții de conducere din cadrul RT au fost sancționate, iar FBI a cerut în instanță confiscarea a 32 de domenii de internet.

La rândul său, Departamentul de Stat a anunţat restricţii de viză împotriva companiei-mamă a RT, precum şi a altor filiale ale acestei companii şi a oferit o recompensă de până la 10 milioane de dolari pentru informaţii privind interferenţa în alegerile din SUA.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"RT şi angajaţii săi, între care cei doi acuzaţi, au efectuat o operaţiune de aproape 10 milioane de dolari pentru a finanţa o companie cu baza în Tennessee responsabilă cu publicarea şi propagarea unor conţinuturi considerate favorabile guvernului rus", a explicat ministrul american al Justiţiei într-o conferinţă de presă.

Potrivit rechizitoriului, angajații RT "finanțează și conduc în mod secret" cu 10 milioane de dolari o companie media americană pentru a promova conținut pro-Rusia. Compania se numeşte Tenet Media şi are sediul în Tennessee. Rechizitoriul precizează că doi dintre cei care lucrează pentru această companie au fost înșelați, adică nu știau că guvernul rus desfășoară o operațiune de influențare. Dave Rubin are 2,4 milioane de urmăritori, iar Tim Pool are 1,37 milioane. Un alt influencer este Benny Johnson (2,4 milioane de urmăritori).

Pe lângă aceste urmăriri penale, "Departamentul de Justiţie a confiscat 32 de nume de domenii legate de internet folosite de guvernul rus şi de persoane sponsorizate de statul rus pentru a desfăşura o campanie clandestină cu scopul de a interveni în alegerile din ţara noastră şi de a le influenţa rezultatul", a adăugat el. "Astăzi, dezvăluim două operaţiuni ilegale şi clandestine ale influenţei ruşilor care vizează populaţia americană", a conchis directorul FBI, Christopher Wray. "De astăzi la prânz am confiscat aceste site-uri, le-am dezactivat şi am arătat în mod clar lumii ceea ce sunt: încercări ruse de a interveni în alegerile noastre şi de a ne influenţa societatea", a adăugat el.

Preşedintele rus Vladimir Putin era "la curent" cu ingerinţa Rusiei în alegerile din SUA, a dat asigurări miercuri un purtător de cuvânt al Casei Albe, relatează AFP. "El era la curent cu activităţile RT", a declarat John Kirby în cadrul unei conferinţe de presă. RT a transmis un mesaj ironic: "Trei lucruri sunt sigure în viață - moartea, taxele și amestecul RT în alegerile americane"

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ...

Întrebarea zilei Credeţi că educaţia tradiţională în România este suficientă pentru a reuşi în viaţă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰