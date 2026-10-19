SUA avertizează Europa că va plăti scump dacă limitează accesul SpaceX pe piața europeană

Companiile europene riscă represalii devastatoare din partea Washingtonului dacă Bruxelles-ule adoptă măsuri care ar favoriza companiile europene de tehnologie în detrimentul giganților americani, precum SpaceX, compania lui Elon Musk, a avertizat ambasadorul SUA la Uniunea Europeană.

Avertismentul lui Andrew Puzder vine după ce Comisia Europeană ar vrea să rezerve doar pentru operatorii europeni o parte din frecvențele radio folosite pentru conectarea directă a telefoanelor mobile la sateliți, relatează Financial Times.

Aceste frecvențe sunt necesare la transmiterea semnalelor între telefoane și sateliți. O astfel de decizie ar limita frecvențele disponibile pentru companiile chineze și americane, precum SpaceX, care operează rețeaua de sateliți Starlink.

Măsura face parte din planurile UE de a-şi reduce dependența de tehnologia americană şi pentru a-și consolida "suveranitatea tehnologică". Oficialii europeni sunt îngrijorați de cât de impredictibil a devenit Donald Trump și de riscurile dependenței de furnizori străini.

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În prezent, multe servicii digitale și infrastructuri cheie din Europa depind de companii americane. Este vorba despre servicii cloud, inteligență artificială, comunicații prin satelit și alte tehnologii strategice.

Întrebat dacă firmele europene ar trebui să se teamă de represalii, Puzder a ameninţat că "ar trebui să fie conștiente că s-ar putea întâmpla și că ar fi devastator pentru respectivele companii", având în vedere dimensiunea pieței americane.

Modificările propuse au stârnit deja deja critici vehemente din partea SpaceX. Compania lui Elon Musk a avertizat că măsura riscă să afecteze calitatea conexiunilor în Ucraina, unde Starlink a devenit vital pentru comunicațiile civile și militare de la începutul războiului declanşat de Rusia.

Puzder a declarat că recunoaște dreptul Europei de a proteja datele guvernamentale sensibile, dar spune că nu ar trebui să se folosească de asta pentru a favoriza companiile europene în detrimentul celor americane.

"Dacă scopul este de a face Statele Unite mai puțin competitive, atunci nu cred că acesta este un obiectiv legitim pentru o asemenea legislație. Nu faci companiile europene mai competitive făcând companiile americane mai puțin competitive. Avem cele mai bune produse din această categorie. Sunt produse fiabile, sunt produse de încredere. Nu avem nevoie de mediocritate sincronizată", a spus el.

Totodată el a acuzat indirect UE că ar urmări să folosească legea privind piețele digitale (Digital Markets Act) pentru a obține bani la bugetul european, de la marile companii americane, nu doar pentru a asigura o concurență corectă pe piață. "Începi să te întrebi: încercăm să rezolvăm problemele concurenței de pe piața digitală sau încercăm să obținem venituri de la companiile americane în beneficiul Europei?", a întrebat el retoric.

Puzder susține că ambițiile Europei de a-și consolida propria industrie tehnologică riscă să fie subminate de modul în care abordează problema și de descurajarea investițiilor companiilor americane. Giganţii amerricani de tehnologie sunt tot mai frustraţi de restricțiile și de amenzile impuse de UE.

În loc să încerce să limiteze dominația companiilor americane, Bruxelles-ul ar face bine să își unească forțele cu Washingtonul pentru a concura cu China în cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, a declarat Puzder. El a reluat afirmațiile lui Trump potrivit cărora "cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla ar fi să pierdem această cursă în fața Chinei".

Oficialul american a îndemnat Europa "să renunțe la această mentalitate de reglementare, prin care încearcă să oprească anumite lucruri, deoarece suntem într-o cursă cu China", atât în domeniul inteligenței artificiale, cât și în cel al calculului cuantic. El a declarat că SUA dispun de toate atuurile necesare pentru a câștiga această cursă, "dar ar fi mult mai ușor dacă am colabora cu Europa, în loc să ne luptăm cu Europa".

De cealaltă parte, Comisia Europeană susţine că propunerea sa "stimulează intrarea pe piață și diversificarea furnizorilor din UE, rămânând în același timp deschisă operatorilor din afara UE".