Eșec major pentru racheta Vulcan, dezvoltată de Boeing și Lockheed Martin. S-a defectat la scurt timp după decolare și a distrus astfel cei 40 de sateliți de la bord, pe care Amazon intenționa să-i plaseze pe orbită, pentru rețeaua de internet Leo, concurentă directă cu Starlink, potrivit Reuters, relatează Agerpres.

Racheta a suferit o defecţiune la aproximativ 10 minute după decolare de la baza Cape Canaveral din Florida a Forţelor Spaţiale. Cauza nu a fost anunţată imediat.

Acest incident reprezintă un eşec major pentru noua rachetă-amiral a companiei înfiinţate în urmă cu două decenii, în contextul în care ULA viza un ritm regulat de lansări pentru constelaţia de sateliţi de internet a Amazon, în plină expansiune.

Reacția ULA după eșecul rachetei Vulcan. Defecțiunea a apărut la 10 minute de la lansare

"Pe baza datelor primite de directorul nostru de lansare, confirmăm că vehiculul Vulcan, lansat de la Complexul de Lansare Spaţială 41, a suferit o anomalie la 10 minute de la începutul zborului şi nu a reuşit să plaseze misiunea Amazon pe orbită", a declarat ULA într-un comunicat.

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"Fiecare zbor generează date, iar fiecare zbor ne învaţă ceva. Deoarece anomalia tocmai a avut loc, nu dispunem încă de date specifice pentru a înţelege ce s-a întâmplat astăzi", a precizat ULA.

Se preconizează că acest eşec va fi urmat de o anchetă tehnică de lungă durată, care va ţine racheta departe de piaţă timp de câteva luni. Acest lucru ar putea agrava blocajul din sectorul lansărilor din SUA, pe fondul altor incidente cu rachete şi al provocărilor din întreaga industrie, precum şi al retragerii iminente a rachetei Falcon 9 a companiei SpaceX, cea mai activă rachetă din lume. SpaceX nu mai acceptă rezervări pentru Falcon 9.

"Orice lansare prezintă riscuri, iar acest lucru este valabil în special pentru misiunile inaugurale precum  LV-01", a declarat Amazon într-un comunicat, referindu-se la denumirea misiunii de duminică. "ULA a fost un partener de încredere pentru Amazon şi credem că vor trage învăţăminte din această misiune şi îşi vor îndeplini planurile pe termen lung pentru Vulcan", a precizat compania.

Zborul de duminică a fost al cincilea al rachetei Vulcan de la debutul său din 2024 şi primul din ultimele nouă luni, după o pauză în programul de lansări ca urmare a anchetelor tehnice separate asupra propulsoarelor laterale cu combustibil solid şi a motoarelor centrale BE-4, furnizate de compania spaţială Blue Origin a fondatorului Amazon, Jeff Bezos.

Blue Origin colaborează cu ULA în cadrul anchetei privind eşecul de duminică, potrivit unei persoane familiarizate cu acest subiect, care a dorit să rămână anonimă.

ULA a fost înfiinţată în 2006 în urma unei fuziuni între programul rachetelor Delta al Boeing şi programul rachetelor Atlas al Lockheed Martin. De atunci, compania s-a bucurat de un succes de 100% în îndeplinirea misiunilor, un record. Rachetele sale Delta şi Atlas au suferit doar câteva eşecuri în deceniile anterioare fuziunii.

Eşecurile rachetelor au împiedicat în mod constant eforturile Amazon de a rivaliza cu vasta reţea de internet Starlink a SpaceX, care are peste 11.000 de sateliţi şi milioane de clienţi în întreaga lume.

Avantajul considerabil al SpaceX faţă de rivalii săi din domeniul sateliţilor se datorează, în parte, faptului că dispune de propria rachetă pentru lansarea sateliţilor, în timp ce alte companii cheltuiesc miliarde de dolari pe lansări externe.

Din 2025, au fost plasaţi pe orbită 398 de sateliţi pentru reţeaua Leo, în cadrul a 14 lansări, aproximativ 12% din cei 3.236 de sateliţi de care Amazon are nevoie pentru acoperirea globală a serviciului său. Compania speră să înceapă furnizarea serviciului iniţial de internet în acest an.

În schimb, SpaceX a reușit o premieră istorică: recuperarea rachetei Starship

SpaceX, compania fondată de Elon Musk, a reușit sâmbătă să recupereze treapta superioară a rachetei Starship, după un zbor de peste 22 de ore. Potrivit AFP, operațiunea reprezintă o premieră istorică și un pas esențial pentru realizarea obiectivelor spațiale ale Statelor Unite.

După ce a efectuat aproximativ 14 rotaţii în jurul Pământului, racheta Starship, de peste 50 de metri înălţime, a traversat din nou atmosfera cu viteză maximă şi a revenit la baza spaţială din Texas, de unde decolase.

Străpungând cerul înnorat, racheta a aterizat între braţele metalice gigantice care s-au închis în jurul ei, sub privirile uimite ale angajaţilor companiei, precum şi ale curioşilor sosiţi în număr mare la faţa locului pentru a asista la eveniment.