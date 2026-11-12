Ucraina acuză noi probleme grave cu Starshield. Dronele pierd conexiunea prin satelit la peste 161 km/h

Ucraina acuză din nou perturbări majore în funcționarea Starshield, variantă militară de Starlink, sistemul de comunicații prin satelit dezvoltat de compania americană SpaceX a lui Elon Musk. Volodimir Zelenski a spus că unele drone ucrainene pierd conexiunea prin satelit atunci când depășesc viteza de 161 km/h. Din această cauză, armata nu le mai poate controla eficient pentru a intercepta dronele rusești mai performante.

Volodimir Zelenski a acuzat azi că armata ucraineană se confruntă de câteva zile cu noi perturbări semnificative ale serviciului Starshield, fapt care a afectat întreaga linie a frontului, precum şi părţile din ţară aflate sub ocupaţie rusă.

Preşedintele ucrainean a precizat că restricţii sistematice limitează viteza la care poate fi utilizat sistemul Starshield, plafonând-o la 161 km/h. Starshield este versiunea militară a serviciului de comunicaţii prin satelit Starlink, deţinut de SpaceX.

Ca urmare a acestor restricţii, interceptoarele ucrainene nu au putut atinge o viteză suficientă pentru a doborî ţintele ruseşti, ceea ce a dus deja la unele lovituri reuşite ale inamicului, a spus Zelenski.

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"Am primit rapoarte din partea ministrului ucrainean al Apărării, Evgheni Hmara, și a comandantului-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Mihailo Drapatîi. Din păcate, de câteva zile, unitățile noastre semnalează perturbări majore în funcționarea Starshield deasupra teritoriului Ucrainei, de-a lungul întregii linii a frontului și în teritoriile ucrainene ocupate temporar.

Mai exact, sunt aplicate limitări sistematice ale vitezei Starshield la 161 de kilometri pe oră (100 de mile pe oră). Militarii ucraineni au verificat deja circumstanțele și au constatat că nu este vorba despre erori întâmplătoare, ci despre o limitare sistematică a vitezei.

Pentru noi, acest lucru înseamnă, înainte de toate, dificultăți majore în interceptarea dronelor rusești cu reacție. Din păcate, au existat deja lovituri care și-au atins țintele, deoarece mijloacele de interceptare nu pot atinge o viteză suficient de mare și nu reușesc să intercepteze dronele la timp", a declarat Zelenski într-o postare pe sociale media.

"Acest lucru îi ajută pe ruşi să ucidă mai mulţi ucraineni şi să efectueze atacuri mai precise asupra Ucrainei", a avertizat Zelenski. El a adăugat că Ucraina încearcă să clarifice motivele acestor restricţii în discuţiile cu partea americană.