Nava Starship a companiei SpaceX s-a întors pe Pământ sâmbătă, fiind prinsă în aer de braţele turnului de lansare, exact acolo unde îşi începuse călătoria cu 22 de ore mai devreme, potrivit The Associated Press.

A fost marele final pe care Elon Musk şi echipa sa îl sperau: prima captare din istorie a unei nave Starship care se întorcea din spaţiu. Însă, odată cu explozia rachetei la scurt timp după decolarea de vineri din Texas, compania nu a reuşit să realizeze ”captura dublă”, care rămâne în continuare obiectivul pentru accelerarea călătoriilor către Lună şi Marte.

Resturile au căzut în Golful Mexic, izolate de balize, în timp ce nava spaţială din oţel inoxidabil, în formă de glonţ, a coborât în poziţie verticală la turnul de lansare.

”Îţi vine să crezi?”, a strigat comentatorul SpaceX, Dan Huot. ”Uită-te la ea! Iubito, s-a întors!”

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Numind-o o ”zi epică”, Musk s-a urcat mai târziu pe turnul de lansare pentru a filma de aproape cu telefonul său. A îmbrăţişat chiar şi nava spaţială. ”Arată grozav”, a relatat el prin intermediul aplicaţiei X.

Reprezentanţii SpaceX au declarat că prinderea de sâmbătă demonstrează că nava Starship poate să fie reutilizată complet, aspect crucial pentru o reciclare rapidă şi la costuri reduse. Deşi recuperarea rachetei de susţinere de vineri a eşuat, compania reuşise deja trei prinderi anterioare ale rachetelor de susţinere, validând astfel tehnica.

NASA a salutat veştile de sâmbătă. Agenţia spaţială plăteşte miliarde de dolari pentru ca nava Starship să-i transporte pe astronauţii misiunii Artemis pe Lună şi să ajute la construirea unei baze lunare permanente. Ambiţiile lui Musk sunt şi mai măreţe: el doreşte să lanseze o flotă de nave Starship pentru a construi un oraş pe Marte.

”A fost aproape magic”, a declarat administratorul NASA, Jared Isaacman, prin intermediul platformei X.

Cea mai mare şi mai puternică rachetă din lume, un colos de 124 de metri, a decolat, vineri după-amiază târziu, de la baza Starship a SpaceX, situată lângă graniţa dintre SUA şi Mexic. Separându-se perfect de racheta de impuls, nava spaţială a intrat pe orbită şi a lansat 26 de sateliţi Starlink.