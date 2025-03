"Dacă vom lăsa Rusia să ocupe Ucraina, care are astăzi cea mai mare armată terestră din Europa, vom lăsa Rusia la graniţele cu România, cu Moldova", a declarat Emmanuel Macron, preşedintele Franţei. Emmanuel Macron a repetat mesajul de urgenţă la 24 de ore după interviul TV. Chiar înaintea reuniunii de urgenţă de la Londra, a avertizat din nou.

Liderii Europei au transmis oficialilor de la Bucureşti mesaje de susţinere, dar şi avertismente

Liderii Europei au transmis oficialilor de la Bucureşti mesaje de susţinere, dar şi avertismente, în condiţiile în care Casa Albă se gândeşte să retragă trupele americane care întăreau securitatea pe continentul nostru. "În conditiile in care s-ar mentine aceasta agresivitate a Rusiei si in perioada urmatoare, Ucraina poate sa fie doar prima victimă", a declarat Ilie Bolojan, preşedintele interimar al României. Liderii Europei se tem că în timpul negocierilor pentru pacea din Ucraina, purtate fără europeni, Trump şi Putin şi-ar putea împărţi sferele de influenţă, iar România ar trece sub puterea preşedintelui rus.

"România nu e o ţară care să îi pună lui probleme. Nuca tare e Polonia, sunt ţările baltice, România nu e nucă tare sub niciun aspect. E o ţară moale care dacă va fi împinsă mai tare pe scări se va prăbuşi", a declarat Armand Gosu, istoric. Aceeaşi întrebare şi-o pun marile capitale europene. Dacă faţă de Zelesnki, Trump s-a arătat dur, cu Putin a fost maleabil. Fiecare discuţie s-a încheiat cu o strângere de mână şi cu un zâmbet larg. În plus, liderii europeni sunt tot mai mult lăsaţi pe margine în discuţiile despre pace dintre Trump şi Putin. Alt motiv pentru care Europa se teme că viitorul ei ar putea fi o minge pasată între Washington şi Kremlin.

"Aş avea încredere că forţele franceze si europene ne ar veni in ajutor daca Rusia ar incerca sa tatoneze si sa incerce capacitatea de descurajare a NATO", a declarat Marius Ghincea, politolog. Punctul vulnerabil ar fi în acest moment Republica Moldova, care nu e parte din NATO. Dacă Putin reușește să destabilizeze Chișinăul, următorul pas ar fi România, se tem liderii europeni. "O armată a Federaţiei Ruse să ajungă într-o acţiune militară asupra României înseamnă foarte mult timp. nu este de azi pe mâine", a declarat Cristian Barbu, general în rezervă. În faţa acestor ameninţări, România şi-ar putea creşte cheltuielile pentru Apărare până la 3% din PIB.

