Unul dintre cele mai mari evenimente sportive din lume a avut loc în New Orleans, unde Philadelphia Eagles a câştigat Super Bowl-ul din acest an cu o victorie categorică, 40-22, în faţa echipei Kansas City Chiefs. Evenimentul nu a adus doar tot ce a avut NFL mai bun de oferit în acest sezon, ci a atras şi o mulţime de staruri de la Hollywood, numeroşi muzicieni, dar şi pe preşedintele american Donald Trump. Taylor Swift, Jay-Z, Adam Sandler, Paul Rudd şi Bradley Cooper s-au numărat printre jucătorii, antrenorii şi miile de fani aflaţi în Caesars Superdome pentru a urmări Super Bowl LIX.

Numeroase vedete din diferite domenii de activitate au participat la Super Bowl. Pe stadion au fost Taylor Swift, Lionel Messi, Jay-Z, dar și președintele SUA, Donald Trump. Meciul Kansas City Chiefs-Philadelphia Eagles s-a desfășurat pe Caesars Superdome din New Orleans.

Philadelphia Eagles a câștigat Super Bowl 2025

Unul dintre cele mai mari evenimente sportive din lume a avut loc în noaptea de duminică spre luni la New Orleans. Philadelphia Eagles a câștigat Super Bowl-ul 2025 obținând o victorie clară, scor 40-22, în fața foștilor campioni de la Kansas City Chiefs.

Articolul continuă după reclamă

Numeroase celebrități de la Hollywood, muzicieni și poiticieni au fost văzuți în tribunele stadionului din New Orleans, potrivit BBC. Înainte de a începe meciul, actorul Jon Hamm i-a prezentat pe jucătorii de la Chiefs, în timp ce Bradley Cooper i-a încurajate pe cei de la Eagles.

Vedetele prezente la Super Bowl 2025

Pe stadion s-au aflat și vedetele Taylor Swift, Lionel Messi și Jay-Z. La pauză a cântat Kendrick Lamar care a prezentat-o publicului pe Serena Williams. În public au mai fost văzuți actorii Pete Davidson și Kevin Costner. Taylor Swift, care are o relaţie cu superstarul lui Chief, Travis Kelce, a fost văzută purtând o ţinută all-white în loja sa.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Jay-Z a fost, de asemenea, văzut pe margine cu fiicele sale Blue Ivy şi Rumi înainte de marele meci. Sandler s-a întâlnit cu Jason Kelce (fost jucător la Eagles şi fratele lui Travis) şi a fost văzut îmbrăţişându-l puternic.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În ceea ce îl priveşte pe Cooper, care este un mare fan al echipei Eagles, acesta a fost văzut sosind la meci cu fiica sa Irina, pe lângă Rudd, superfan al echipei Chiefs.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Alte celebrităţi prezente în Caesars Superdome sunt Kevin Costner, Pete Davidson, Miles Teller, Ice Spice, Kevin Hart, Brenda Song, Macaulay Culkin, Louis Tomlinson, Lady Gaga, Da'Vine Joy Randolph, Paul McCartney, Flavor Flav şi Lionel Messi.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

La pauza meciului, spectacolul a fost asigurat de Kendrick Lamar. Înainte de startul confruntării, Jon Batiste a cântat imnul naţional, în timp ce Trombone Shorty şi Lauren Daigle au interpretat "America the Beautiful", iar Ledisi a cântat "Lift Every Voice and Sing".

Donald Trump a devenit primul președinte în exercițiu al SUA care participă la un Super Bowl. El a fost însoțit de mai mulți membri ai familiei sale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că autoritățile sunt pregătite pentru un cutremur major? Da Mai sunt multe de făcut Nu, nu sunt pregătite deloc

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰