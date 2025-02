Super Bowl 2025. Americanii au plătit şi 8.000$ pentru a urmări finala din tribune. Trump, primul preşedinte care participă la eveniment

Costumat în Unchiul Sam, celebrul actor Samuel L. Jackson i-a făcut intrarea lui Kendrick Lamar la show-ul de la pauza Super Bowl, cel mai aşteptat moment al serii. Alături de artist, zeci de dansatori îmbrăcaţi în alb, roşu şi albastru au întregit spectacolul.

Una dintre surprize a fost Serena Williams. Vedeta tenisului feminin a cucerit arena din New Orleans cu mişcările sale pe acordurile hitului "Not Like Us", care i-a adus recent lui Kendrick cinci premii Grammy. În tribune, au fost zeci de staruri. Taylor Swift a urmărit prestaţia iubitului său de pe teren alături de prietena ei, rapperiţa Ice Spice.

Spectacol a făcut şi Lady Gaga. Cu puţin timp înainte să înceapă competiţia, artista le-a oferit suporterilor un moment de-a dreptul emoţionant. A interpretat melodia Hold My Hand, un omagiu adus victimelor atacului terorist din New Orleans de la începutul anului.

Toţi ochii au fost însă pe Donald Trump, prezent şi el în tribunele arenei din New Orleans, însoţit de fiica sa, Ivanka. Instalat recent la Casa Albă, Trump e primul preşedinte în funcţie din istorie care a participat vreodată la eveniment.

Cât au costat biletele la Super Bowl

Cele mai ieftine bilete pentru Super Bowl erau în tribunele Superdome, care este nivelul superior al stadionului, în rândul 20. Aceste bilete au costat 3.000 de dolari pe Ticketmaster, deși unele locuri din apropiere erau listate la prețuri de până la 4.982 de dolari. Locuri similare se vindeau cu cel puțin 2.920 de dolari fiecare pe StubHub, cu doar câteva bilete rămase la acest preț general, potrivit CBS News.

Bilete suplimentare au fost disponibile şi online. Cele mai accesibile, în comparație cu locurile de pe teren, erau în general răspândite de-a lungul tribunei, cu prețuri cuprinse între 2.920 și aproape 5.000 de dolari, în funcție de vânzător și de locația acestora.

Pachetele de bilete vândute direct de NFL începeau de la aproximativ 6.700 de dolari de persoană și includeau diverse beneficii pe lângă locul în stadion, cum ar fi acces la petreceri, întâlniri cu vedete din fotbal, precum și mâncare și băuturi gratuite.

Cele mai scumpe bilete au fost la nivelul terenului, aproape de zona echipei Chiefs. Locurile din acea secțiune au costat aproximativ 8.650 de dolari pe StubHub, iar locuri comparabile ajungeau până la 12.000 de dolari pe Ticketmaster.

