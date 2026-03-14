Ţara europeană care păstrează şi în 2026 oferta caselor la 1 euro. Cât ajungi să plăteşti, de fapt

Italia rămâne și în 2026 în atenția celor care visează la o locuință ieftină într-un sat pitoresc, datorită celebrului program al caselor vândute cu doar 1 euro. Gândită ca o soluție împotriva depopulării din localitățile mici, inițiativa este încă activă în mai multe regiuni.

Fenomenul caselor la 1 euro a început în 2009, iar de atunci zeci de comune italiene au ales să pună în vânzare locuințe vechi, multe dintre ele aflate într-o stare avansată de degradare. Scopul nu este doar atragerea de noi proprietari, ci și readucerea la viață a unor localități istorice amenințate de depopulare și abandon.

În 2026, astfel de oferte sunt disponibile în 14 regiuni din Italia. Cele mai multe se află în sudul țării, în special în Sicilia, Calabria și Sardinia, însă proiecte similare există și în Toscana, Lazio, Piemonte sau Marche.

Costurile ascunse din spatele ofertei "la 1 euro"

Deși prețul de achiziție este simbolic, cumpărarea unei astfel de case nu înseamnă deloc o investiție lipsită de costuri. Noii proprietari trebuie să prezinte, de regulă, un plan de renovare în termen de șase luni de la cumpărare, să înceapă lucrările într-un an și să le finalizeze în maximum trei ani. Costurile de reabilitare sunt estimate, în general, între 20.000 și 25.000 de euro, la care se adaugă taxele notariale, documentația cadastrală și alte cheltuieli administrative.

În multe cazuri, cumpărătorii trebuie să depună și o garanție sub forma unei polițe bancare sau de asigurare, care poate varia între 1.000 și 5.000 de euro, scrie presa italiană.

De asemenea, trebuie luat în calcul că multe dintre aceste case sunt în zone mai izolate, iar renovarea lor nu e întotdeauna ușoară. Poate fi mai greu să găsești meseriași în zonă sau să urmărești lucrările, mai ales dacă nu locuiești acolo. Chiar și așa, pentru cei care sunt dispuși să investească bani, timp și răbdare, o astfel de achiziție poate fi o oportunitate interesantă.

