O regiune turistică din Italia oferă 100.000 de euro celor care vor să se mute acolo

O cunoscută regiune turistică din Italia le oferă străinilor 100.000 de euro ca să se mute acolo. Acestora li se oferă case în satele depopulate, dar există și condiții. În zonă a fost realizat un film celebru.

Regiunea Trentino din nordul Italiei le oferă străinilor 100.000 de euro pentru a se muta acolo, potrivit Express. Zona este cunoscută pentru peisajele sale, dar și pentru scenele cu urmărire cu mașini ale lui Daniel Craig în partea de deschidere a filmului Quantum of Solace din seria James Bond. De asemenea, zona este foarte aproape de Lacul Garda, un important punct turistic.

Zonele rurale frumoase sunt pline de case abandonate, iar italienii le propun străinilor să le renoveze. În prezent numărul caselor abandonate este mai mare decât al celor folosite în cele 33 de localități incluse în programul italian.

Câţi bani primeşti ca să te muţi acolo

Cei care se înscriu în program primesc 20.000 de euro pentru achiziționarea unei proprietăți goale și o subvenție de 80.000 de euro pentru efectuarea renovărilor.

O condiție este ca persoanele să locuiască în proprietate sau să o închirieze timp de 10 ani. Chiriile trebuie să aibă o rată „moderată”, mai solicită italienii.

Costurile de renovare nu trebuie să depășească 200.000 de euro ceea ce înseamnă că noii proprietari nu pot cheltui mai mult de 120.000 de euro din banii proprii pentru modernizarea unei proprietăți. O singură persoană poate solicita maximum trei proprietăți în fiecare localitate din program, iar cei care au sub 45 de ani și locuiesc deja în regiune sunt excluși.

Cei care nu respectă condițiile vor fi obligați să restituie banii

Programul își propune să lupte cu depopularea din zonele rurale. Autoritățile nu au stabilit încă lista localităților incluse în program. Programul are un buget de 10 milioane de euro pentru o perioadă de doi ani.

Regiunea Trentino are peisaje rare, inclusiv Munții Dolomiți și numeroase situri istorice. Aflată în nord-estul Italiei, între Lacul Garda și Munții Alpi, regiunea beneficiază și de legături excelente de transport către orașele importante. Milano se află la trei ore distanță cu trenul, Veneția la puțin peste două ore și Verona la o oră, potrivit Mediafax.

În timpul iernii, regiunea oferă peste 800 de kilometri de pârtii de schi.

