Ţara în care bătrânii sunt ucişi şi mutilaţi sub pretextul vrăjitoriei. Călăii primesc şi 400 $, iar vinovaţii rămân nepedepsiţi - BBC

Tambala Jefwa, în vârstă de 74 de ani, privește absent în timp ce soția sa îi îndepărtează ușor cămașa. Fața lui, mutilată în urma a două atacuri în propria locuință aflată la 80 km de orașul de coastă Malindi, poartă urmele suferinței: primul atac l-a lăsat fără un ochi, iar al doilea aproape l-a ucis, scrie BBC.

"L-au înjunghiat și au tras de el", povesteşte soţia bătrânului, arătând spre cicatricea lungă din zona claviculei. Ea îi ia capul în mâini, arătând ce s-a întâmplat în urma celui de-al doilea atac. "Au trebuit să-i tragă scalpul înapoi și să-l coasă". Motivul? Victima este acuzată de vrăjitorie.

Cuplul deține peste 12 hectare de pământ unde cultivă porumb și cresc câteva găini. Atacurile brutale au survenit după un conflict cu membrii familiei în legătură cu hotarele. Cei doi soţi cred că, de fapt, acesta a fost adevăratul motiv al tentativei de crimă. "Am fost lăsat să mor. Am pierdut atât de mult sânge. Nu știu de ce m-au atacat, dar poate fi doar din cauza pământului," spune bătrânul.

Articolul continuă după reclamă

Credința în vrăjitorie și superstiţii este comună în multe țări. Dar în unele părți din Kenya, Malawi, Tanzania și Africa de Sud, această credinţă poate fi folosită pentru a justifica confiscarea terenurilor, o situaţie care a a devenit o "catastrofă națională".

Un raport îngrijorător, numit "The Aged, on Edge", realizat de organizația pentru drepturile omului din Kenya, Haki Yetu, dezvăluie că, pe coasta Kilifi, o persoană în vârstă este ucisă în fiecare săptămână sub acuzaţia de vrăjitorie. Unul dintre autorii raportului, activistul Julius Wanyama, susţine că multe familii cred că cei care comandă aceste crime sunt chiar rudele victimelor. "Folosesc cuvântul vrăjitorie pentru a atrage publicul de partea lor. Și oamenii vor spune: ‘Dacă a fost vrăjitor, bine că l-ai ucis.’"

În această regiune, puține persoane dețin titluri de proprietate pentru terenuri și, fără un testament, se bazează pe transmiterea acestora în mod tradițional de la părinţi la copii. Potrivit raportului menţionat mai sus, şapte din zece victime sunt bărbați în vârstă, deoarece ei dețin şi moştenesc aceste pământuri. "De-a lungul istoriei, oamenii din Kilifi nu au avut acte de proprietate pentru pământ. Singurul "document" pe care îl au este cuvântul acestor bătrâni. De aceea, în principal, bărbații vârstnici sunt uciși, pentru că odată ce îi ucizi, ai eliminat principalul obstacol," explică activistul kenyan.

"Catastrofă naţională"

La o oră de mers cu maşina de terenurile familiei Jefwa se află un centru de salvare pentru vârstnici, administrat de organizația Malindi District Association. Printre cei 30 de beneficiari ai adăpostului se află şi Katana Chara, în vârstă de 63 de ani. Bărbatul a fost nevoit să se mute acolo după ce a fost atacat cu o macetă, în aprilie 2023. În urma atacului, a avut o mână tăiată de la încheietură și cealaltă deasupra cotului. Nu mai poate munci și are nevoie de ajutor pentru a se hrăni şi a se îmbrăca. Victima a fost acuzată că a provocat moartea copilului unui vecin prin metode vrăjitoreşti, însă motivul real al atacului brutal a fost terenul său de 2 hectare, crede bărbatul.

Deși mulți membri ai familiei lui Chara au fost interogați cu privire la atac, nimeni nu a fost condamnat vreodată. Activistul Julius Wanyama încearcă să obțină dreptate pentru el, dar a constatat că foarte puține persoane au fost aduse în fața justiției pentru crimele împotriva vârstnicilor, cei responsabili fiind lăsaţi în libertate.

După luni de investigații, echipa de jurnalişti BBC Africa Eye a reușit să identifice şi să vorbească cu un fost ucigaș plătit care susține că a ucis aproximativ 20 de persoane. Acesta a devzvăluit că a fost plătit cu 400 de dolari pentru fiecare crimă comisă. Ba mai mult, individul susţine că familiile victimelor sunt cele care plătesc pentru aceste crime.

Comisia Națională pentru Drepturile Omului din Kenya a prezentat un document Organizației Națiunilor Unite în februarie 2023, subliniind frecvenţa crimelor şi atacurilor în regiuni precum Kisii în vestul Kenyei și comitatul Kilifi de pe coasta Kenyei. Documentul subliniază că motivul principal al acestor atacuri este lăcomia rudelor mai tinere, care vor să dobândească terenurile deținute de bătrâni. În perioadele de secetă și foamete, când sursele de venit sunt rare, astfel de atacuri și crime devin mai frecvente.

Julius Wanyama consideră că aceste crime, care folosesc acuzații de vrăjitorie pentru a justifica confiscarea terenurilor, au devenit o "catastrofă națională". El avertizează că, dacă nu se iau măsuri adecvate, cultura în care bătrânii sunt respectați pentru înțelepciunea și cunoștințele lor va fi pierdută în aceste comunități.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Oul, considerat superalimentul perfect. Consumaţi ouă zilnic? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰