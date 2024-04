Teroare în Europa din cauza furtunii Nelson. În Polonia, 5 oameni au murit striviţi de copacii căzuţi din cauza vântului

Vezi și

Franţa se află în continuare sub apă. Trei departamente sunt sub cod roşu de inundaţii, iar alte şapte sub alertă portocalie. Pompierii au întrerupt curentul preventiv la peste 300 de case pentru a evita tragediile şi continuă să evacueze cetăţeni.

Stéphane Collée, scafandru: Intervenim treptat, la cerere, dacă oamenii vor să fie evacuaţi sau nu, fiindcă pentru asta suntem aici.

O grădină zoologică a fost, de asemenea, închisă, iar peste 500 de animale au fost duse într-un loc sigur, departe de ape. Oficialii i-au rugat pe oameni să nu meargă cu maşina şi să nu se adăpostească în subsolurile locuinţelor.

Localnic: Apa era în casă, avea peste 35 de centimetri. Este foarte dezolant, dar trebuie să ne facem curaj, ne vedem cu câţiva prieteni şi viaţa merge mai departe.

Ploile torenţiale din Italia au dus şi la alunecări de teren

Protecţia Civilă a emis pentru astăzi o alertă portocalie pentru risc de inundaţii. În Lombardia, echipele de salvare au au avut peste 200 de intervenţii. Vântul a atins o viteză de 90 de kilometri pe oră, iar cetăţenii au fost rugaţi să-şi parcheze maşinile în zone ferite.

Rafale puternice au fost înregistrate şi în sudul Poloniei. Vântul a suflat cu viteza unui uragan, de peste 150 de kilometri pe oră, iar cinci persoane au fost ucise după ce au mai mulţi copaci au căzut peste ei. Printre victime sunt şi doi copii.

Pompierii au răspuns ieri la nu mai puţin de 140 de apeluri. Vremea rea vine după ce, pe 30 martie, temperaturile au atins un nou record, termometrele au arătat peste 26 de grade Celsius. În Elveţia, o avalanşă a adus teroare în staţiunea Zermatt.

Patru persoane fuseseră date dispărute, iar după mai multe ore de căutări cu ajutorul elicopterelor, salvatorii i-au găsit pe trei dintre ei fără viaţă. Cea de-a patra persoană a fost salvată la timp şi a ajuns la spital pentru îngrijiri.

În schimb, Grecia se confruntă cu incendii de vegetaţie în munții Pieria. Aproape 100 de pompieri, cu 26 de autospeciale, au fost trimişi pentru a se lupta cu flăcările.

