Incendiile pârjolesc în continuare Spania. Iar ce rămâne în urmă, e greu de privit. Păduri arse, case distruse, oameni carbonizaţi în maşini. 12 au murit până acum - turişti şi localnici - încercând să scape de foc. Alţi 8 sunt răniţi, din care 4 în stare gravă. Sunt şi mulţi dispăruţi, despre care autorităţile nu ştiu deocamdată nimic. Speranţa familiilor e că au reuşit, printr-o minune, să găsească adăpost sigur în zone izolate.

Sunt imagini de film. Doar că drama este reală. Foc cât vezi cu ochii. O luptă titanică pentru cei 500 de pompieri care încearcă disperaţi să stăvilească puterea flăcărilor.

Şapte mii de hectare sunt afectate de unul dintre cele mai grave incendii din istoria ţării. Mai multe case sunt complet distruse. 1500 de oameni din 11 regiuni diferite au fost obligaţi să îşi abandoneze locuinţele.

Prinşi în infernul din Spania

Articolul continuă după reclamă

"Ţi se rupe sufletul. Asta-ți rămâne. Da, da, da. Am lucrat acolo... Ăla e fiul meu. L-am crescut acolo, unde e focul. Am avut 600 de portocali", a declarat Jose Antonio Flores, localnic.

"Casa mea ardea din toate cele patru părți, în Bedar. Și nu puteam face nimic, am privit cum arde. Singurele lucruri pe care le am acum sunt mașina mea, cățelușul, mâncarea... și ce vedeţi aici... asta e tot ce mai am pe lumea asta. Și o șapcă mică", a declarat Luis Cervera, localnic.

12 oameni şi-au pierdut şi viaţa. Pe un drum pietruit, în vârful muntelui, patru maşini şi o motocicletă au fost găsite carbonizate. Autorităţile spaniole sunt convinse că oamenii căutau o variantă prin care să scape de flăcări, alta faţă de cea recomandată pentru evacuare. De altfel, oficialii sistemului de alertare din Spania sunt acuzaţi că au creat confuzie cu mesajele transmise. Alţi oameni au fost totuşi evacuaţi în siguranţă.

"Poliția a venit și le-a spus tuturor să plece. Așa că ne-am împachetat cu toții câteva lucruri, pașapoarte și am venit aici. Apoi ni s-a spus să mergem la, unde era? Da, Garrucha, la o sală de sport unde ofereau paturi, mâncare, apă și tot ce ne trebuia. Dar mulți dintre noi au dormit în mașini. Așa că am stat acolo puțin, a fost greu să dormim", a declarat Aline Rosse, turistă din Marea Britanie.

"E o zi foarte tristă, nu-i așa? Nu e bună. E devastator, într-adevăr. Abia am scăpat de incendiile de aseară. A trebuit să ne întoarcem pe drumurile rurale și, da, a fost destul de înfricoșător, într-adevăr", a declarat Dean Taylor, turist din Marea Britanie.

Aproape 10 mii de hectare au fost pârjolite şi în Franţa în ultimele zile. 90% dintre incendii ar fi fost cauzate de activitatea umană. Iar ministrul de Interne al Franţei a anunţat că 32 de persoane suspecte au fost arestate.