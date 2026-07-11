Mobilizare impresionantă de forţe în Bucegi, în cea mai mare operaţiune de salvare din munţi din ultimii ani. Patru alpinişti, o femeie şi trei bărbaţi, au căzut în gol 10 metri, între stânci, după ce coarda de căţărare s-a rupt. Oamenii au sunat disperaţi la 112. Au fost trimise patru elicoptere, inclusiv o aeronavă Black Hawk de la Bucureşti şi mai mulţi medici, iar spitalale au fost pregătite să se aştepte la ce e mai rău.

Momentele dramatice în Munţii Bucegi. Din elicopter, salvatorii s-au îndreaptat spre victime. Un salvamontist a coborât spre alpiniştii blocaţi deja de ore bune. Rând pe rând, oamenii au fost salvaţi din aer. Primul recuperat a fost un bărbat de 43 de ani.

Trei bărbaţi şi o femeie au căzut în timp ce făceau alpinism în Valea Alba. În jurul orei 15, coarda care îi susţinea s-a rupt, iar ei au căzut 10 metri în gol. S-au prăbuşit pe stâncile ascuţite ale versanţilor. Răniţi, au găsit putere să sune la 112. Deşi iniţial toate cele patru persoane erau conştiente, după mai bine de o oră, starea femeii s-a agravat.

"O persoană este inconştientă. La momentul în care medicul va ajunge la persoană sau persoana va fi transportată la medic şi va constata decesul, atunci putem că e decedată. Zona despre care vorbim este una greu accesibilă, atât pentru echipele Salvamont, cât şi pentru echipa medicală. Operaţiunea a fost contracronometru, niciun timp nu a fost pierdut", a declarat Bogdan Toma, purtător de cuvânt al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU).

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"S-a lucrat împreună pe partea de aviaţie cu Salvamontul, cu partea medicală, şi pentru asta a durat mult", a explicat şeful DSU Raed Arafat.

"Patru persoane însoţite de un instructor făceau escaladă în Valea Albă. Probabil că avem de-a face cu pasionaţi ai muntelui, oameni care au o minimă pregătire. Prima informaţie a fost aceea că s-a rupt o coardă, deci a fost un accident, o eroare în acest sens. Nu o eroare umană sau un grup de turişti prinşi nepregătiţi la munte", a declarat Dan Nicodim, prefectul judeţului Prahova.

A urmat o mobilizare de forţe impresionantă în care au fost chemate ajutoare din mai multe judeţe.

În ajutor au fost trimise elicoptere din Braşov, Târgu Mureş, Caransebeş, dar şi o aeronavă Black Hawk din Bucureşti, cu un echipaj de aici, de la Spitalul Floreasca. Mai multe echipaje medicale-doctori, asisteste, unităţi de terapie intesivă, au ajuns în munţi pentru a interveni la una dintre cele mai complexe operaţiuni din ultimii ani.

"Spitalele sunt pregătite. Am discutat şi la Spitalul Judeţean din Ploieşti şi la Sinaia, însă în funcţie de cum se vor prezenta victimele şi opinia medicilor, vor fi trimişi către spitale", a mai spus Dan Nicodim.

Unul dintre bărbați a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Brașov, iar ceilalți doi au fost aduși în Capitală cu elicopterul Black Hawk. Aeronava a aterizat pe Stadionul Dinamo, de unde răniții au fost transportați la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca.

Potrivit informațiilor disponibile, cei doi au suferit leziuni grave la nivelul capului și al feței.

Ulterior, echipajele s-au întors în zonă pentru a recupera echipamentele alpiniștilor.

Albișoara Brânei, numită și Albișoara Brâului, este un traseu de alpinism clasic din Masivul Bucegi, pe care se aventurează doar cei profesionişti.