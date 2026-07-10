De la valul de caniculă care a trecut prin toată Europa, inclusiv la noi, am ajuns într-un punct critic. Recordurile succesive de temperatură au transformat o destinaţie turistică de top într-un peisaj de coşmar. Spania se confruntă cu incendii catastrofale, chiar în regiunile turistice: 12 oameni au murit în Andaluzia. Cele mai multe victime sunt cetăţeni străini, care au încercat să fugă din calea flăcărilor, dar pe alte rute decât cele recomandate de autorităţi. Alte 23 persoane sunt date dispărute, iar sute de pompieri şi militari încearcă şi acum să stingă focarul.

Incendiul a izbucnit ieri după amiază, într-o zonă de pădure de lângă oraşul Los Gallardos, situat la 70 de kilometri de Almeria. Peste 3.000 de hectare de vegetaţie s-au făcut scrum.

Vântul înrăutăţeşte situaţia

"Situaţia pe care o trăim acum este înfricoşătoare pentru că vântul bate cu putere, vedeți şi flăcările din spatele meu. Incendiul a pornit și s-a răspândit foarte repede", explică Francisco Reyes, primar Los Gallardos.

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Autorităţile au luat decizia de evacuare a aproape 700 de persoane. Dar autostrada A7, care trece prin apropiere, a fost închisă. Au urmat scene de haos, cu oameni care strigau după ajutor pe măsură ce flăcările se apropiau de casele lor.

Ce spun oamenii evacuaţi

"Trebuie să o scot pe bătrână."

"Aşteaptă, linişteşte-te, linişteşte-te!"

"Nu știm dacă a ars casa sau nu, iar femeia de care am grijă are mobilitate redusă", au spus oamenii evacuaţi.

Alte câteva mii de oameni au primit ordin să rămână în case. Unii nu au ascultat însă recomandările şi au pornit la drum cu maşinile personale, o greşeală care s-a dovedit a fi fatală. Un vehicul cu patru britanici a fost înghiţit de flăcări. Iar alţi şapte localnici şi-au găsit sfârşitul după ce şi-au abandonat maşinile şi au plecat pe jos.

"Din păcate, decizia de a pleca un drum care nu era ruta de evacuare recomandată. A fost o adevărată capcană", menţionează Antonio Sanz, ministrul Urgenţelor din Andaluzia.

Cauza incendiului

Anchetatorii cred că incendiul a fost provocat de un cablu electric căzut la pământ. Peste 400 de pompieri, militari şi membri ai Gărzii Civile au fost trimişi să se lupte cu flăcările.

Imaginile filmate din aer arată însă că misiunea lor este una imposibilă, flăcările au cuprins o zonă uriaşă şi greu accesibilă. De altfel, fumul se observă de la zeci de kilometri distanţă.

Focarul din regiunea Almeria este doar ultimul dintr-o lungă listă de incendii de vegetaţie care au avut loc în Europa de vest în ultimele săptămâni. Zeci de mii de hectare de pădure au ars în Franţa, Spania şi Portugalia. În Hexagon, au fost pârjolite cel puţin 25.000 de hectare doar anul acesta. La misiunile de stingere participă, în prezent, şi 40 de pompieri din România.