Fraudă de proporţii în Italia, cu ramificaţii în România. Mai multi cetăţeni români sunt suspectaţi că ar fi obţinut ilegal credite fiscale pentru lucrări care existau doar pe hârtie.

Deşi declarau venituri foarte mici, suspecţii duceau o viaţă de lux, în vile pe măsură.

O parte dintre acestea ar fi fost înregistrate pe numele unor persoane folosite ca paravan. Anchetatorii au pus sub sechestru zeci de imobile, 17 autoturisme de lux şi sume importante de bani. În total, au fost confiscate bunuri în valoare de aproximativ nouă milioane de euro.

Credite fiscale false pentru lucrări care nu au fost făcute niciodată, firme "fantomă", persoane folosite ca paravan și sume mari de bani publici obținute în Italia și spălate ulterior în România.

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Anchetatorii au destructurat o fraudă de amploare legată de bonusurile pentru renovarea clădirilor. Aceștia au pus în aplicare o măsură de confiscare preventivă, emisă de Tribunalul pentru Măsuri de Prevenție din Roma, împotriva a trei persoane.

Valoarea bunurilor sub sechestru depășește 9 milioane de euro

Totul a pornit de la verificarea unei firme de construcții cu sediul în zona Viterbo și a unor cetățeni români care locuiau în Sectorul VI al Romei, potrivit Civonline.it.

Firmele implicate nu aveau sedii funcționale, utilaje sau angajați capabili să efectueze lucrări de construcții. Cu toate acestea, ele înregistrau pe platforma online a Agenției Fiscale din Italia credite fiscale fictive.

Lucrările erau trecute în mod fals pe numele unor cetățeni italieni din mai multe provincii. Aceștia nu știau că în numele lor fuseseră inițiate astfel de proceduri.

După ce erau create, creditele fiscale false erau transformate în bani, prin transferarea lor către Poste Italiane.

În total, Garda Financiară a pus sub sechestru: