Observator » Evenimente » Incendiu violent la mansarda unui bloc din Popești-Leordeni. 25 de oameni s-au autoevacuat

Video Incendiu violent la mansarda unui bloc din Popești-Leordeni. 25 de oameni s-au autoevacuat

Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Cristi Popovici | Timp citire: 2 minute
Publicat la 12.07.2026, 08:38 | Modificat la 12.07.2026, 08:48

Au fost clipe de panică în oraşul Popeşti-Leordeni! Mansarda unui bloc cu două etaje a fost înghiţită de flăcări violente. Incendiul a fost urmat de două explozii şi, în scurt timp, focul s-a extins la acoperiş. Din fericire, nu au existat victime, însă, pagubele materiale sunt uriaşe.

În jurul orei 18:30, panica s-a instalat rapid pe strada Biruinţei din oraşul ilfovean Popeşti-Leordeni. Mansarda unui bloc este cuprinsă de flăcări violente şi, la scurt timp se aud două explozii.

Reporter: Eraţi în bloc?

Locatar: Eram, da, că stau la etajul unu.

Articolul continuă după reclamă

Reporter: Au făcut grătar pe bloc?

Locatar: Aşa am auzit, nu ştiu sigur. Dar de acolo, de acolo a luat foc. De sus, de unde este avariat cel mai tare.

Reporter: A explodat ceva?

Pe acelaşi subiect

Locatar: De două ori s-a auzit. Cine a venit la uşă să bată a venit de sus şi era foarte panicat, era foarte speriat că a luat foc.

Reporter: Eraţi în bloc?

Locatar: Da. Am auzit că a luat foc şi am coborât jos. La ultimul etaj a luat foc, pe colţ. Am bătut la uşi. A ieşit toată lumea afară şi aia a fost.

Cinci autospeciale de pompieri cu apă şi spumă au fost trimise la intervenţie, plus o autoscară, un echipaj de la descarcerare şi două ambulanţe. Militarii au reuşit să localizeze focul care se extinsese la întreaga mansardă.

Salvatorii au decopertat acoperişul din tablă pentru a stinge toate focarele.

"La sosirea primelor echipaje de pompieri, incendiul se manifesta cu flacără violentă şi degajări mari de fum la nivelul mansardei. Din imobilul afectat s-au autoevacuat aproximativ 25 de persoane", a declarat un reprezentant ISU B-Ilfov.

Locatar: Era fum mult şi flacără şi am auzit bubuitura şi oamenii ţipând.

Locatar: O bubuitură mare, dar n-am văzut.

Reporter: Deci au fost două explozii.

Locatar: Una după alta. Eu cred că de la gaz.

"Nu făceam niciun grătar. Nu ştim, chiar nu ştim de la ce a pornit", a spus locatarul care se afla în apartamentul incendiat.

Luat la întrebări de echipa Observator, bărbatul care se afla în apartament a refuzat să vorbească. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă, pagubele materiale sunt uriaşe, vorbim despre câteva sute de mii de euro. Pompierii urmează să stabilească ce s-a întâmplat mai exact.

Cristi Popovici
Cristi Popovici

Reporter Senior la Observator Antena 1, cu peste 20 de ani de experiență în jurnalism, specializat în evenimente de larg interes şi investigaţii.

Like
incendiu popesti leordeni mansarda flacari
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.