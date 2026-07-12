Au fost clipe de panică în oraşul Popeşti-Leordeni! Mansarda unui bloc cu două etaje a fost înghiţită de flăcări violente. Incendiul a fost urmat de două explozii şi, în scurt timp, focul s-a extins la acoperiş. Din fericire, nu au existat victime, însă, pagubele materiale sunt uriaşe.

În jurul orei 18:30, panica s-a instalat rapid pe strada Biruinţei din oraşul ilfovean Popeşti-Leordeni. Mansarda unui bloc este cuprinsă de flăcări violente şi, la scurt timp se aud două explozii.

Reporter: Eraţi în bloc?

Locatar: Eram, da, că stau la etajul unu.

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Reporter: Au făcut grătar pe bloc?

Locatar: Aşa am auzit, nu ştiu sigur. Dar de acolo, de acolo a luat foc. De sus, de unde este avariat cel mai tare.

Reporter: A explodat ceva?

Locatar: De două ori s-a auzit. Cine a venit la uşă să bată a venit de sus şi era foarte panicat, era foarte speriat că a luat foc.

Reporter: Eraţi în bloc?

Locatar: Da. Am auzit că a luat foc şi am coborât jos. La ultimul etaj a luat foc, pe colţ. Am bătut la uşi. A ieşit toată lumea afară şi aia a fost.

Cinci autospeciale de pompieri cu apă şi spumă au fost trimise la intervenţie, plus o autoscară, un echipaj de la descarcerare şi două ambulanţe. Militarii au reuşit să localizeze focul care se extinsese la întreaga mansardă.

Salvatorii au decopertat acoperişul din tablă pentru a stinge toate focarele.

"La sosirea primelor echipaje de pompieri, incendiul se manifesta cu flacără violentă şi degajări mari de fum la nivelul mansardei. Din imobilul afectat s-au autoevacuat aproximativ 25 de persoane", a declarat un reprezentant ISU B-Ilfov.

Locatar: Era fum mult şi flacără şi am auzit bubuitura şi oamenii ţipând.

Locatar: O bubuitură mare, dar n-am văzut.

Reporter: Deci au fost două explozii.

Locatar: Una după alta. Eu cred că de la gaz.

"Nu făceam niciun grătar. Nu ştim, chiar nu ştim de la ce a pornit", a spus locatarul care se afla în apartamentul incendiat.

Luat la întrebări de echipa Observator, bărbatul care se afla în apartament a refuzat să vorbească. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă, pagubele materiale sunt uriaşe, vorbim despre câteva sute de mii de euro. Pompierii urmează să stabilească ce s-a întâmplat mai exact.