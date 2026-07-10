Festivalul San Fermin devine din ce în ce mai sângeros. Taurii de la Pamplona au făcut 30 de victime în primele patru zile. Cel mai grav rănit este un turist german care a fost împuns în braţ. Ceilalţi, călcaţi în picioare în busculade, nu au avut nevoie de spitalizare.

Timp de o săptămână, în fiecare zi, la ora 8 dimineaţa, o rachetă de semnalizare deschide poarta staulului în care au fost închişi taurii.

Animalele sunt provocate cu zgomote, pocnituri şi strigăte. Pe străzile înguste, tauri de câteva sute de kilograme aleargă după miile de localnici şi turişti îmbrăcaţi în alb şi purtând eşarfe roşii. Spectacolul este privit din balcoanele supra-aglomerate de cei care nu au avut curajul să participe la curse. Între 100 şi 400 de euro pe zi plătesc oamenii care vor să vadă cursa.

30 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale

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După 4 zile şi tot atâtea curse, 30 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale. Cel mai şifonat a ieşit un turist german care a fost împuns în braţ de unul dintre tauri şi a avut nevoie de o intervenţie chirurgicală.

"Cea mai notabilă rană este o leziune la brațul stâng. Toți răniții sunt bărbați cu vârsta peste 25 de ani , iar restul sunt cazuri de politraumatisme cu diverse leziuni, inclusiv leziuni ale membrelor și traumatisme craniene. Niciun pacient de la cursele de tauri din zilele anterioare nu este spitalizat în prezent", spune Estrella Petrina, medic, Spitalul Universitar Navarra.

Între două curse, oamenii se delectează cu spectacole de dans tradiţional şi concerte de muzică live.

Festivalul San Fermin de la Pamplona se desfăşoară în fiecare an, timp de o săptămână, încă din secolul al XIV-lea.