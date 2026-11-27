În bagajul unui pasager de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam au fost găsite 26 de ţestose extrem de rare. Fiecare valorează 30.000 de dolari.

26 de ţestoase extrem de rare, descoperite în bagajul unui pasager pe aeroportul Schiphol - iStock

Autorităţile olandeze au descoperit 26 de ţestoase rare, care valorează fiecare 30.000 de dolari, în bagajul unui pasager de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, informează Autoritatea olandeză pentru siguranța alimentelor și a produselor de consum (NVWA), relatează US News.

Ţestoasele de noroi Vallarta sunt o specie pe cale de disparţie. Aceastea sunt printre cele mai mici specii de ţestoasă din lume şi au fost aduse din Mexic, unde mai există aproximativ 300 de exemplare în sălbăticie.

Pasagerul a înfăşurat ţestoasele în bandă adezivă, pentru a le împiedica să se mişte. O parte dintre ele au fost împachetate într-o cutie, alături de căteva maşinute de jucărie. Celelalte ţestoase au fost ascunde într-o şosetă sigilată. Bărbatul a pus ţestoasele în bagajul său de cală. Acesta călătorea spre Hong Kong.

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Autoritatea olandeză pentru siguranţa animalelor şi a produselor de consum (NVWA) a spus c toate estoasele au fost salvate şi transportate către un centru specializat de salvare a animalelor.

În acest moment, bărbatul care transporta ţestoasele se află în arest, iar o anchetă suplimentară se află în desfăşurare, precizează US News.