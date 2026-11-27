O femeie de 29 de ani din București a fost reţinută pentru 24 de ore după ce ar fi convins o bătrână să îşi înroleze cardul bancar într-un portofel virtual şi a cheltuit o sumă de aproximativ 110.000 de lei din banii victimei.

Poliția Capitalei a reținut joi o femeie în vârstă de 29 de ani care ar fi profitat de o altă persoană, vulnerabilă, și ar i-ar fi furat sume importante de bani.

Din banii obținuți, 110.000 de lei au mers către comenzi online, plasate de femeia din București. Autoritățile au emis trei mandate de percheziție domiciliară și unul de aducere.

Aceasta ar fi acționat în luna august, atunci când ar fi întâlnit victima. Profitând de starea de vulnerabilitate, ar fi convins-o să își instaleze o aplicație bancară pe telefon și să își creeze un cont bancar prin intermediul platformei, într-un portofel virtual. Autoritățile menționează că toate acțiunile ar fi fost controlate de femeia de 29 de ani. Aceasta a fost reținută pentru 24 de ore și este acuzată de acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, într-un dosar penal ce se află pe masa Tribunalului București, potrivit Mediafax.

Articolul continuă după reclamă

Care este avertismentul autorităților

Poliția Capitalei a emis și o listă de recomandări, pentru persoanele care se află într-o situație asemănătoare: