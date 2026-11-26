Situaţie halucinantă pe şantierul Drumului Expres Brăila-Galați. Deşi lucrarea este executată în proporţie de peste 90%, aceasta nu poate fi finalizată din cauza unui furt. Constructorul a anunţat că au fost furate o parte dintre piesele metalice din componența structurii podului peste Siret.

Furt ca în filme pe șantierul drumului express Galați-Brăila, de unde au dispărut 62 de piese metalice din structura podului.

Sunt piese esențiale în ceea ce privește construcția podului peste Siret, fiind folosite la prinderea şi susținerea cablurilor podului. Au dispărut în urmă cu aproximativ 5 luni, iar până în acest moment nu există niciun suspect. Nici reprezentanții șantierului nu-și explică cum au putut să dispară piese care cântăresc peste 100 de kilograme.

În acest moment, muncitorii de la șantier încearcă să întindă cablurile pentru susținerea podului pe piesele pe care le mai au acum.

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Furtul a avut loc în vara anului curent. Peste patru zile, pe 30 noiembrie, ar fi trebuit să fie dat în folosință drumul expres Galați-Brăila, însă acest lucru nu se va mai întâmpla. Lucrările sunt întârziate cu aproximativ șase luni. Valoarea pieselor furate se ridică la aproximativ un milion de lei și nici poliția, nici reprezentanții constructorului nu-și explică cum au putut să dispară de pe șantier.

Este vorba despre un proiect extrem de important în această regiune a țării, un drum expres de 11 km, care ar fi trebuit să fie gata în câteva zile, dar, din cauza furtului, lucrările au trebuit să fie sistate.