Tunurile autopropulsate occidentale trimise Ucrainei s-au stricat, ţevile s-au rupt. "Nu sunt făcute pentru un război adevărat, ci pentru misiuni scurte"

Ucraina suferă deja de o lipsă gravă de arme și muniții susţine expertul militar german Julian Röpcke care acoperă războiul din Ucraina pentru publicaţia germană Bild. Potrivit acestuia multe dintre tunurile de artilerie autopropulsate mobile nu mai funcţionează.

"Sursele mele din armata ucraineană mi-au comunicat că nu doar că le lipsesc obuze de artilerie de 155 și 152 mm, ci şi că nimic nu mai funcționează. Obuzierele autopropulsate occidentale nu sunt făcute pentru un război adevărat, lung, ci doar pentru misiuni scurte.

Potrivit surselor mele, fie că sunt tunuri autopropulsate Krab, AS90, Pzh2000 sau M109, majoritatea armelor mobile livrate nu mai sunt operaționale în prezent, deoarece țevile au fost rupte de focul continuu sau alte funcții nu mai merg. Sper că industria învață din asta....Din fericire, Ucraina se bazează din ce în ce mai mult pe dronele kamikaze ca alternativă" a scris jurnalistul german pe platforma X (fostă Twitter).

Analistul oferă ca dovadă şi alte informaţii OSINT, din surse deschise, potrivit cărora situația artileriei este catastrofală în Ucraina, unde nu mai există nici grenade, nici tunuri funcţionale, în contextul în care peste un an Donald Trump poate câştiga alegerile în SUA.

Soldat ucrainean: Primim doar 15 obuze pentru trei zile

Penuariile sunt confirmate şi de relatările unor soldaţi ucraineni pentru presa occidentală. "Am avut de zece ori mai multă muniție în timpul verii și de o calitate mai bună. Muniţia americană vine în loturi cu greutate aproape identice, ceea ce face mai ușor de corectat focul, cu foarte puține defecte de tragere. Acum avem obuze din toată lume, de diferite calități și primim doar 15 obuze pentru trei zile. Săptămâna trecută am primit un lot plin de obuze defecte" a povestit un soldat pentru ziarul britanic The Times.

În loc să tragă asupra rușilor de îndată ce intră în raza lor de acțiune, ucrainenii trebuie să aștepte pentru a se asigura că ruşii se îndreaptă spre pozițiile lor și să lovească doar grupuri mari de inamici.

"Ar trebui să ne controlăm sectorul de la 4 km distanță, astfel încât să putem ucide câteva sute de soldați ruși înainte să ajungă la infanteria noastră și să luăm doar câțiva răniți. Dar fără muniție nu putem. Când sunt doi sau trei soldați, nu mai împușc, doar când este o situație critică, să zicem zece tipi apropiați de infanterie, atunci tragem. Dacă obuzele nu au aceeași greutate, următorul va zbura la două sute de metri pe lângă ruși. Și atunci e prea târziu", a explicat un alt soldat.

Ca să nu privească neputincioși cum grupuri mai mici de ruşi ajung la infanteria ucraineană, forţele de artilerie recurg la drone pe care le trimit neînarmate către trupele inamice. Ruşii se împrăștie temporar temându-se că vor fi aruncate grenade asupra lor.

Ucraina urmează să producă un milion de drone în 2024, a anunţat marţi seară Volodimir Zelenski. El a subliniat că Ucraina caută totodată mijloace prin care să-şi crească producţia naţională de muniţie de artilerie, mai ales de muniţie de calibrul 155 de mm.

Generalul ucrainean Oleksandr Tarnavski, comandantul grupării "Tavria", a declarat săptămâna trecută că lipsa obuzelor de artilerie este o "problemă foarte mare", iar scăderea ajutorului militar străin are un impact pe câmpul de luptă. Potrivit ministerului britanic al Apărării, forțele ucrainene se orientează în prezent "către o poziție defensivă" de-a lungul unei mari părți a liniei frontului.

