Ucraina a atacat cel mai mare centru de date din Rusia. Planul Kievului pentru a slăbi Moscova

Cel mai mare centru de date din Rusia a fost lovit miercuri de drone ucrainene, într-o serie de atacuri care par să vizeze ambițiile Moscovei de a concura cu SUA și China în domeniul inteligenței artificiale, scrie Reuters.

Atacul asupra centrului de date din Balakovo, deținut de Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia și o companie de tehnologie, a avut loc după alte trei atacuri desfășurate în ultima săptămână asupra unor centre de date aparținând grupului tehnologic rus Yandex.

Agenția rusă de presă de stat RIA Novosti relata în 2024 că centrul Sberbank lovit miercuri urma să găzduiască cel mai mare supercomputer din Rusia, programat să devină operațional în 2027.

Centrele de date Yandex, atacate anterior, găzduiau toate cele trei supercomputere funcționale ale companiei. Nici Yandex, nici Sberbank nu au precizat dacă supercomputerele, folosite pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială, au fost avariate în urma atacurilor ucrainene.

Articolul continuă după reclamă

Alături de Yandex, principalul său rival pe piața internă, Sberbank este unul dintre cei mai importanți dezvoltatori de inteligență artificială din Rusia. Piața internă este împărțită între modelul GigaChat al Sberbank și YandexGPT.

Sancțiunile occidentale încetinesc dezvoltarea AI în Rusia

Ambele companii au investit masiv în dezvoltarea propriilor modele AI, însă au un decalaj de până la nouă luni față de liderii mondiali din Statele Unite și China, potrivit estimărilor Sberbank. Acest decalaj este cauzat parțial de sancțiunile occidentale, care îngreunează accesul Rusiei la cele mai avansate echipamente.

"Este clar cu ce dificultăți ne confruntăm atunci când încercăm să achiziționăm procesoare grafice moderne. Atât noi, cât și Yandex avem de suferit din această cauză", a declarat pe 29 septembrie directorul general al Sberbank, German Gref, indicând această problemă drept principalul motiv pentru care Rusia a rămas în urma SUA și Chinei în domeniul inteligenței artificiale.

Sberbank poartă negocieri pentru achiziționarea de cipuri de la producători chinezi, însă, într-un interviu acordat Reuters pe 3 iunie, Vedyakhin a declarat că monopolul producătorului american Nvidia asupra platformei sale software CUDA, devenită un standard în industria inteligenței artificiale, reprezintă o problemă și mai mare.

Yandex a declarat anterior că supercomputerele sale funcționează cu cipuri Nvidia A100, un model lansat în 2020, căruia i-au succedat cipurile mai avansate H100.

Sberbank deține două supercomputere funcționale. Cel mai avansat dintre ele, numit Christofari Neo, ocupă locul 167 în clasamentul Top 500 al celor mai puternice supercomputere din lume. Acesta se află la Moscova și utilizează cipuri Nvidia A100.

Cel mai avansat supercomputer al Yandex, Chervonenkis, ocupă locul 101 în același clasament.

Expertul IT Mikhail Klimarev a declarat pentru Reuters că înlocuirea cipurilor ar putea dura mult timp din cauza sancțiunilor occidentale, iar eventualele avarii suferite de supercomputere ar putea încetini și mai mult dezvoltarea industriei ruse de inteligență artificială, deja afectată de sancțiuni.

Unii comentatori au comparat situația Sberbank, bancă aflată sub controlul statului, care nu a raportat întreruperi ale serviciilor, cu cea a Yandex, ale cărei divizii de transport cu taxiul și livrare de mâncare au raportat perturbări. Aceștia au susținut că diferența arată că centrele Sberbank sunt mai bine protejate.

"Acesta este un exemplu excelent al lucrurilor pe care le poate face un proprietar de afacere pentru a-și proteja activele", a scris bloggerul militar Alexander Kots. Potrivit unui decret emis în august de președintele Vladimir Putin, statul poate prelua administrarea instalațiilor care nu sunt protejate corespunzător.

Centrul de date Sberbank se află în apropierea centralei nucleare de la Balakovo, pe care o folosește ca sursă de energie, și a hidrocentralei Saratov. Nu au fost raportate pagube la niciuna dintre cele două centrale în urma atacului.

Ucraina susține că aceste atacuri reprezintă un răspuns la loviturile Rusiei asupra propriilor sale centre de date. Ambele țări au atacat reciproc rafinării, centrale electrice, porturi și companii de comerț electronic.

Ministerul Dezvoltării Digitale din Rusia a anunțat săptămâna aceasta că poartă discuții cu armata pentru protejarea centrelor de date, în timp ce unii parlamentari au cerut mutarea acestora în subteran, unde echipamentele ar fi ferite de atacurile cu drone.