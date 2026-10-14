Nu, trolii ruși n-au dispărut după atacurile asupra Yandex. Experții contrazic afirmațiile lui Zelenski

În mod paradoxal, tocmai o știre despre reducerea dezinformării online în urma atacurilor ucrainene asupra centrelor de date din Rusia a ajuns să fie practic o dezinformare. O analiză The Guardian arată că afirmațiile mai multor personalităţi, inclusiv ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit cărora a fost înregistrată o scădere a activității boților ruşi după atacarea a trei centre de date Yandex, nu se confirmă în totalitate.

Incendiu la un centru de date la Yandex, în Riazan, 8 octombrie 2026 - Reuters

Weekendul trecut, Ucraina a lansat cel puțin trei atacuri cu drone asupra centrelor de date ale companiei Yandex, care operează cel mai utilizat motor de căutare din Rusia.

Cel puțin două dintre aceste centre de date au suferit pagube semnificative. Imaginile publicate pe Telegram par să arate că unul dintre ele a luat foc. Yandex a confirmat atacurile, iar presa rusă a relatat că mai multe site-uri au fost afectate.

Volodimir Zelenski a sugerat luni că atacurile au redus considerabil operațiunile de dezinformare ale Rusiei. "Dintr-odată, a devenit puțin mai ușor să respiri pe multe platforme sociale. A fost mai puțină ură, mai puțină dezbinare și mai puține provocări", a declarat el într-un discurs susținut prin videoconferință la Forumul de Securitate de la Varșovia.

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Deși toți ne-am dori asta, experții consultați de The Guardian susțin că președintele ucrainean ar fi exagerat efectele atacurilor.

Au dus atacurile Ucrainei la o scădere a trolilor ruşi

Mai multe hărți care sugerau că activitatea boților Yandex a scăzut considerabil au devenit virale pe rețelele sociale, dar ele nu au legătură cu campaniile rusești de dezinformare.

"Continuăm să monitorizăm rețelele de conturi care răspândesc dezinformare rusească în întreaga lume și nu am observat nicio schimbare semnificativă în ritmul sau tiparele postărilor lor", a explicat Amil Khan, director la Valent, o companie care monitorizează dezinformarea online.

Khan și echipa sa urmăresc aproximativ 40 de rețele de dezinformare din întreaga lume, din Regatul Unit până în Australia și Siria. Monitorizează mesajele pe care acestea le răspândesc și modul în care publicul reacționează la ele. Nu au observat însă vreo scădere a volumului de postări provenite de la aceste rețele.

Totul a plecat de la o confuzie pe care o facem între crawlere, adică boții care indexează site-uri, și așa-numitele conturi de troli de pe social media. "Centrele de date Yandex nu au nicio legătură cu fermele de boți de pe rețelele sociale", a subliniat Khan.

Ce s-a întâmplat mai exact

Yandex găzduiește pe serverele sale site-uri și aplicații, dar, ca orice motor de căutare, inclusiv Google, are și crawlere precum YandexBot, care vizitează și indexează pagini. Pentru comparație, mai bine de jumătate din traficul web la nivel mondial este generat de boți și programe automatizate, potrivit unui raport Thales din 2026, bazat pe datele anului trecut. Dar asta nu înseamnă că toți acești boți sunt folosiți pentru dezinformare.

Datele Cloudflare, companie care monitorizează traficul global pe internet, au arătat o scădere pronunțată a activității boților Yandex pe 8 și 11 octombrie, date care coincid cu două dintre atacuri.

Publicația rusă independentă Meduza a confirmat că mai multe site-uri din Rusia au fost nefuncționale, inclusiv cele ale unor bănci importante, magazine, aplicații de sport și servicii de taxi și livrări de mâncare, precum Yandex Go și Yandex Eats. Totodată, a sugerat că repararea completă a infrastructurii ar putea dura luni întregi.

De unde a plecat totul? Unii comentatori de pe internet au interpretat greșit datele Cloudflare. Adică au spus că scăderea activității boților a dus la o reducere majoră a dezinformării pe rețelele sociale. Însă experții nu au observat un asemenea fenomen.

Printre cei care au contribuit la răspândirea informației se numără și eurodeputatul ceh Tomas Zdechovsky, care a postat pe X un grafic ce sugera o scădere recentă masivă a activității online asociate partidului de extremă dreapta AfD. Postarea sa a depășit patru milioane de vizualizări. Ulterior, politicianul a recunoscut că nu a verificat sursa datelor. Experții citați de Deutsche Welle spun că graficul respectiv ar fi putut fi generat cu inteligență artificială.

Eurodeputatul a cerut totuşi Comisiei Europene să investigheze dacă atacurile au afectat într-adevăr operațiunile de dezinformare ale Rusiei.

De unde pleacă confuzia

"Termenul de bot poate avea semnificații diferite", a explicat Michał Woźniak, expert polonez în securitate informatică și fost responsabil de infrastructura digitală a organizației internaționale de investigații OCCRP. Când datele Cloudflare arată o scădere abruptă a traficului generat de boți, asta nu înseamnă conturi de troli pe rețelele sociale, ci programe care efectuează automat solicitări web la scară largă, explică acesta.

Ceea ce Cloudflare a detectat a fost o scădere a activității roboților de indexare ai Yandex. Aceștia sunt folosiți de motoarele de căutare pentru la indexarea siteurilor.

Atacurile ar putea afecta și rețelele de dezinformare susținute de stat, adică trolii, dar mai indirect. Aceste rețele sunt mult mai descentralizate și mai rezistente, a avertizat Ned Mendez, expert în combaterea dezinformării online și director la Alliance4Europe, o organizație nonprofit europeană.

Rețelele de boți folosite pentru dezinformare nu depind neapărat de centre mari de date, precum cele ale Yandex, ci de conexiuni obișnuite la internet, precum cele pe care le avem acasă, și de grupuri de zeci, sute sau chiar mii de telefoane care pot gestiona conturi false pe rețelele sociale și pot publica sau distribui automat mesaje.

Cum ar putea Ucraina să afecteze cu adevărat dezinformarea rusească din Europa?

"Nu putem să bombardăm pur și simplu boții până dispar, oricât de frumos ar suna. Ei nu sunt, de fapt, concentrați într-un singur grup de clădiri care pot fi distruse", a explicat Mendez.

Ucrainenii ar putea lua în considerare, de pildă, acțiuni împotriva unor companii precum Internet Research Agency, ferma de troli asociată fostei grupări Wagner a lui Evgheni Prigojin, care a desfășurat operațiuni de dezinformare până în 2023.

O altă soluție ar fi ca Ucraina să colaboreze cu autoritățile europene pentru a identifica și bloca finanțarea și recrutarea persoanelor și firmelor private folosite de Kremlin pentru a răspândi dezinformare online.

O tactică mai eficientă ar fi presiunile la adresa giganţilor din tehnologie care dețin platforme de socializare pentru a modera mai ferm dezinformarea de pe platformele lor.

Lucru mult mai greu de realizat, pentru că administrația Trump s-ar opune ferm unei astfel de inițiative. E uşor de înţeles în acest context de ce aruncarea în aer a centrelor de date este o variantă mai ușoară.