Avertismente din ce în ce mai îngrijorătoare despre o posibilă extindere a războiului în alte ţări europene. Şeful NATO spune că nu doar militarii, dar şi oamenii obişnuiţi trebuie să se pregătească pentru un conflict cu Rusia. Uniunea Europană cere cetăţenilor să aibă la îndemână un kit de urgenţă cu bani, apă şi conserve.

Nu doar militarii trebuie să fie pregătiţi pentru război, ci şi cetâţenii. Este mesajul pe care şeful NATO l-a transmis staelor membre NATO. Ieri, Mark Rutte s-a întâlnit la Mar a Lago cu Donald Trump. Cei doi oficiali cer Rusiei să nu extindă războiul dincolo de graniţele Ucrainei.

"Reziliența este ceva ce poate face NATO, este ceva ce pot face guvernele, dar nu singure. Trebuie să implicăm comunitățile. Trebuie să implicăm cetățenii", a declarat Mark Rutte, secretarul general al NATO.

Mark Rutte avertizează că europenii se pot aştepta în continuare la atacuri hibride, de la încercări de incendiere a fabricilor, precum cea de la Braşov, până la atacuri cibernetice precum cele care au lovit supermarketurile din Franţa, Belgia şi România. Intre timp, tarile isi pregaatesc cetatenii pentru ce e mai rău. Marea Britanie le spune rezerviştilor să fie pregătiţi să fie chemaţi la arme, dar apelurile vizează şi civilii.

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Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență recomandat de UE

Uniunea Europeană a lansat o campanie de informare prin care le cere oamenilor să aibă pregătit un rucsac de urgenţe. Kitul trebuie să conţină bani cash, apă, medicamente, alimente şi un radio.

"Rusia intensifică tensiunile în regiunea baltică, Rusia intensifică tensiunile în Polonia, Rusia intensifică tensiunile în regiunea Mării Negre, Rusia intensifică tensiunile în spațiu și le intensifică masiv și aici, în propria noastră țară, chiar cu prețul vieților omenești. Aceasta este situația, doamnelor și domnilor", a declarat Friedrich Merz, cancelarul Germaniei.

Nicușor Dan, despre șansele unei păci în Ucraina

Între timp, liderii europeni s-au reunit la Bruxelles pentru a decide cum vor răspunde provocărilor Rusiei. Varșovia a cerut statelor NATO să ia în calcul posibilitatea doborârii proiectilelor rusești deasupra teritoriului Ucrainei. Prezent la summit, Nicușor Dan și-a exprimat îngrijorarea că Moscova ar putea interpreta o astfel de măsură drept o implicare militară directă a europenilor în conflict.

"Eu nu cred că Rusia este pregătită sau își dorește în momentul acesta pacea. (...) Calculul Rusiei în momentul ăsta este că iarna o avantajează pentru că este o presiune suplimentară pe afectarea rețelei energetice a Ucrainei. Probabil, șanse de pace sunt mai mari la primăvară decât acum", a declarat Nicușor Dan, președintele României.

Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin dă vina pe europeni şi Ucraina pentru extinderea războiului.

"Regimul de la Kiev, încurajat și incitat de europeni, este mai puțin înclinat către un proces de pace (...) spre detrimentul intereselor cetățenilor țărilor europene", a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Donald Trump rămâne optimist în privința relației cu Vladimir Putin

Donald Trump pare să rămână singurul optimist. Într-un mesaj pe Truth Social, liderul de la Casa Albă spune că în timpul trilateralei de la Shenzhen i-a cerut lui Vladimir Putin să renunţe la toate provocările la adresa Europei şi este încrezător că liderul rus îl va asculta. La rândul său, ginerele lui Trump, care a fost în vizită la Kremlin de două ori anul acesta, îl laudă pe Vladimir Putin.

"El este, cu siguranță, un mare maestru al politicii. Este o figură istorică. Până acum, Putin a dat dovadă de reținere, a fost de acord să nu folosească armele nucleare", a declarat Jared Kushner, emisarul lui Donald Trump, potrivit Politico.

Aflat în vizită oficială la Berlin, ministrul român de Externe a cerut prezenţă militară germană în România, pentru a descuraja provocările Rusiei.