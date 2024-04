Ucraina are nevoie de 25 de baterii Patriot. Kievul se plânge că aliaţii au 100 de lansatoare, dar nu sunt dispuşi să livreze nici 5

De la începutul anului, trupele ruse și-au intensificat atacurile aeriene asupra sistemului energetic, oraşelor şi localităţilor din Ucraina prin intermediul unui vast arsenal de rachete şi drone. Moscova a lansat aproximativ 30.000 de lovituri pe teritoriul ucrainean în 2024, potrivit Ministerului de Interne al Ucrainei.

Ucraina are nevoie de 25 de baterii Patriot pentru a acoperi toată ţara

Volodimir Zelenski a avertizat că Ucraina ar putea rămâne fără rachete de apărare antiaeriană dacă Rusia îşi continuă campania intensă de bombardamente cu mijloace cu rază lungă de acţiune. Totodată a transmis că Ucraina are nevoie de 25 de baterii Patriot pentru a apăra țara de atacurile aeriene ale Rusiei.

"Dacă vor continua să lovească (Ucraina) în fiecare zi aşa cum au făcut-o în ultima lună, s-ar putea să rămânem fără rachete, iar partenerii ştiu asta", a declarat Zelenski într-un interviu difuzat de televiziunea ucraineană. El a declarat că Ucraina dispune de suficiente stocuri de apărare antiaeriană pentru a face faţă pentru moment, dar că deja trebuie să facă alegeri dificile cu privire la ceea ce trebuie să protejeze.

Zelenski a subliniat în special nevoia de sisteme de apărare antiaeriană Patriot. "Nu vă spun câte sisteme Patriot avem acum. Pot spune că pentru a acoperi Ucraina complet pe viitor, este de preferat să avem 25 de baterii Patriot, cu câte 6-8 lansatoare fiecare", a spus Zelenski

Sistemul sofisticat de apărare antiaeriană al SUA a fost vital în timpul atacurilor ruseşti cu rachete balistice şi hipersonice care pot lovi ţinte în doar câteva minute. În acelaşi timp, preşedintele Zelenski a afirmat că Ucraina nu dispune de suficiente muniţii pentru o contraofensivă împotriva Rusiei, dar a început să primească o parte de la parteneri pentru a se apăra. "Nu avem obuze pentru acţiuni de contraofensivă, iar în ceea ce priveşte apărarea - există mai multe iniţiative, iar noi primim arme", a spus el.

Kuleba: Partenerii Ucrainei au peste 100 de lansatoare Patriot, dar nu sunt dispuşi să livreze 5-7 sisteme

Potrivit Reuters, Ucraina caută în rândul aliaţilor între 5 şi 7 sisteme Patriot. Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba a spus săptămîna trecută că partenerii Ucrainei au la dispoziție peste 100 de sisteme Patriot, dar până acum nu au fost dispuși să furnizeze nici măcar cinci sau șapte lansatoare, numărul minim cerut de Kiev.

Din toamna lui 2022, când armata rusă şi-a început campania de bombardare a sistemului energetic, Ucraina a primit doar trei baterii Patriot formate din radare și între şase și opt lansatoare, plus patru lansatoare de rezervă, scrie Forbes. Două baterii și două lansatoare de rezervă au venit din Germania, o baterie a fost donată de Statele Unite. Iar Olanda a donat două lansatoare.

Cât costă o baterie Patriot

Costul unei baterii Patriot este evaluat la peste 1,1 miliarde de dolari. O baterie completă are mai multe componente de bază: un sistem cu 6-8 lansatoare, un sistem radar, o stație de comandă şi control și un generator sau vehicule de sprijin. Potrivit think tank-ului Center for Strategic and International Studies, un lansator sau un sistem Patriot costă în jur de 400 de milioane de dolari iar preţul tutoror rachetelor dintr-o baterie este evaluat la 690 de milioane de dolari. Preţul unei singure rachete poate ajunge la 6 milioane de dolari.

Un raport din 2018 al Institutului Internațional de Studii Strategice a evaluat că armata SUA are 50 de batalioane care operează 50 de baterii Patriot, cu peste 1.200 de interceptoare de rachete.

