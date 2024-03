Momentul dramatic în care ruşii distrug 2 lansatoare Patriot, de aproape 1 miliard de dolari. Lovitură catastrofală pentru Ucraina

Vezi și

Ministerul rus al Apărării a publicat sămbătâ o filmare în care susţinea că a distrus un sistem antiaerian S-300 al ucrainenilor, dar experţii spun că de fapt au fost lovite două lansatoare Patriot.

Bloggerii militari ruși, dar şi experţi internaţionali au evaluat, pe baza imaginilor publicate de ministerul de la Moscova, că lansatoarele au fost distruse cu o rachetă hipersonică Iskander, pe direcţia Pokrovsk, în Doneţk, la 50 de km în spatele liniei de front

Ministerul rus al Apărării a transmis într-un comunicat că au dost distruse trei lansatoare de rachete ale sistemului de apărare aeriană S-300, un radar de identificare a țintelor și de ghidare a rachetelor și două maşini care escortau sistemul.

O analiză realizată de siteul rusesc independent Meduza a concluzionat că pe înregistrarea video apare cel puțin un camion care face parte din bateria sistemului de rachete antiaeriene Patriot, pe care Germania a transferat-o în Ucraina.

Analistul militar David Axe de la Forbes a confirmat că "perseverența și norocul unui operator rus de drone au dat roade sâmbătă când a localizat în afara orașului Pokrovsk un convoi ucrainean, aparent format din cel puțin două lansatoare montate pe camioane ale unei baterii de rachete sol-aer Patriot."

Julian Röpcke, analist militar la publicaţia germană Bild, a criticat procedura armatei ucrainene. "Ucraina a parcat două lansatoare Patriot la mai puțin de 40 de kilometri de front, la 10 metri unul de altul. Destul ca Rusia să tragă o rachetă balistică cu rază scurtă de acțiune și să le distrugă pe amândouă. Fără cuvinte" a comentat pe X expertul militar german de la Bild.

Contul OSINT "WarVehicleTracker" de pe platfoma X a evaluat şi el că au fost distruse 2 lansatoare M901 furnizate de Germania pentru sistemul mobil de apărare aeriană Patriot MIM-104 PAC-2. "Aceasta este prima astfel de pierdere confirmată".

Informaţia este confirmată şi de contul OSINTdefender. "Ministerul rus al Apărării a publicat imagini care arată o lovitură cu rachete balistice Iskander asupra unui convoi ucrainean în apropiere de orașul Pokrovsk din regiunea Donețk. Lovitura pare să distrugă cel puțin 2 stații de lansare M901 de la una dintre bateriile de rachete sol-aer MIM-104 PAC-2 Patriot furnizate Ucrainei de către Germania. Aceasta este prima pierdere confirmată a unui lansator Patriot de către Ucraina."

În mai 2023, oficialii americani au confirmat deteriorarea unui sistem Patriot atacat de ruşi la Kiev cu rachete Kinjal. Deşi Moscova a pretins atunci că l-a distrus, americanii au spus că acesta era operațional după atac. Totodată oficialii de la Kiev și un oficial american au declarat atunci că sistemele Patriot au interceptat rachete hipersonice, ruşii au respins aceste informaţii.

Cum au reuşit ruşii să distrugă primul lansator american Patriot

Potrivit expertului David Axe după ce convoiul a fost localizat cu ajutorul dronelor, ruşii s-au mişcat "mai repede ca de obicei" și l-au lovit direct de la sute de km depărtare cu rachete hipersonice Iskander.

Două dintre lansatoarele Patriot au explodat, iar echipajele lor aproape sigur au fost ucise, a evaluat David Axe. Este pentru prima când rușii au reușit să găsească și să țintească o parte dintr-o baterie Patriot.

Iar pentru ruși, lovitura nu putea veni într-un moment mai crucial, mai scrie acesta.

În ultima lună, aviaţia rusă a îndrăznit să se apropie mai mult de linia de frontului. Forţele Aeriene ruseşti au lansat zeci de bombe cu planare FAB pentru a distruge fortificaţiilor ucrainenilor. Şi armata Kievului a provocat pagube.

Ministerul Apărării din Ucraina susţine că a doborât în februarie până la 12 avioane de vânătoare şi bombardiere ale Forțelor Aeriene ruse.

Deşi nu a prezentat dovezi vizuale pentru numărul ridicat de avioane doborâte, unele voci speculează că au fost folosite sisteme Patriot, inclusiv pentru distrugerea a două avioane A-50, supranumite "radare zburătoare".

Şi avionul de transport militar Il-76, prăbușit pe 24 ianuarie în regiunea Belgorod, şi despre care Moscova spune că avea la bord prizonieri ucraineni, a fost doborât de o rachetă trasă din complexul Patriot, atât potrivit ruşilor, cât şi americanilor.

Nu va fi simplu pentru ucraineni să înlocuiască pierderile suferite

Potrivit Forbes, apărarea antiaeriană a Ucrainei, care se află sub controlul Forțelor Aeriene, are doar trei baterii Patriot, formate probabil din radare și între patru și opt lansatoare, plus patru lansatoare de rezervă. Două baterii și două lansatoare de rezervă au venit din Germania; iar Statele Unite au donat o baterie. Iar Olanda a donat două lansatoare.

Asta înseamnă că ucrainenii au pierdut, dintr-o singură lovitură catastrofală,13% din lansatoarele lor Patriot. Sau 7% dacă bateriile au câte opt lansatoare fiecare.

Nu este clar de ce lansatoarele Patriot distruse nu au avut propria lor apărare aeriană în timpul călătoriei, scrie David Axe, admiţând că este posibil ca apărarea aeriană a Ucrainei să fie întinsă prea mult pentru a putea proteja simultan orașe, trupe şi sisteme.

Ruşii s-au lăudat săptămâna trecută că au reuşit să distrugă şi un sistem HIMARS.

Nu va fi foarte simplu pentru ucraineni să înlocuiască pierderile suferite, atrage atenţia Forbes. Firma americană Raytheon este singurul constructor de sisteme Patriot, iar un partener german contribuie la producția de rachete pentru aceste sisteme.

O aventuală achiziție de noi lansatoare Patriot ar putea dura luni, dacă nu ani, iar costurile se ridică la milioane de dolari. Fiecare lansator Patriot pe care ucrainenii îl pierd este un lansator Patriot pe care nu îl pot înlocui cu ușurință, concluzionează Forbes.

Cât costă o baterie Patriot

Costul unei baterii Patriot este evaluat la peste 1,1 miliarde de dolari. Fiecare baterie este formată în mod clasic dintr-un sistem de lansare montat pe camion, cu opt lansatoare care pot găzdui până la patru rachete interceptoare fiecare, un radar terestru, o stație de control și un generator.

Potrivit think tank-ului Center for Strategic and International Studies, un lansator sau un sistem Patriot costă în jur de 400 de milioane de dolari iar preţul tutoror rachetelor dintr-o baterie este evaluat la 690 de milioane de dolari. Preţul unei singure rachete poate ajunge la 6 milioane de dolari.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Reuşiţi să aveţi un echilibru între viaţa personală şi serviciu? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰