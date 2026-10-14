Un gigant media din SUA a concediat 6% din angajaţi. În jur de 1.000 de oameni au rămas fără loc de muncă

Netflix a concediat aproximativ 1.000 de angajați, reprezentând 6% din personalul companiei, în cadrul celui mai amplu val de disponibilizări de până acum, potrivit Variety.

Majoritatea concedierilor vizează angajaţii din echipele de produs, tehnologie, juridic şi resurse umane ale Netflix, au scris co-directorii executivi Ted Sarandos şi Greg Peters într-un e-mail adresat angajaţilor miercuri dimineaţă cu privire la concedieri.

"Misiunea noastră - de a distra lumea - este ambiţioasă, iar îndeplinirea ei ne impune să fim disciplinaţi în ceea ce priveşte stabilirea priorităţilor în privinţa angajaţilor şi a resurselor noastre", au declarat co-directorii executivi în nota internă, a cărei copie a fost obţinută de Variety, potrivit News.ro.

Un purtător de cuvânt al Netflix a declarat că societatea nu are nimic de adăugat în afara notei transmise de Sarandos şi Peters.

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Netflix, cel mai mare furnizor de servicii de streaming premium din industrie, cu peste 325 de milioane de clienţi la nivel global, a înregistrat în ultimii ani o creştere de două cifre atât la nivelul veniturilor, cât şi al profiturilor.

În 2025, compania a înregistrat venituri de 45,2 miliarde de dolari (o creştere de 16%) şi un profit net de 11 miliarde de dolari (o creştere de 26%). Totuşi, investitorii şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că gradul de implicare al utilizatorilor Netflix a înregistrat o încetinire în prima jumătate a anului 2026.

"Afacerea noastră este solidă şi în creştere, iar noi rămânem pe drumul cel bun pentru a ne îndeplini previziunile pentru întregul an", au declarat Sarandos şi Peters în nota internă. Pentru 2026, Netflix prognozează venituri cuprinse între 51,0 şi 51,4 miliarde de dolari (o creştere de 13%-14%) şi o marjă operaţională de 31,5% (faţă de 29,5% în 2024).

Co-directorii executivi au continuat: "Vom continua să investim masiv în domenii cu impact ridicat pentru a ne îmbunătăţi serviciul şi a stimula în continuare creşterea şi inovaţia.” Cu toate acestea, au adăugat ei, „a face acest lucru înseamnă să luăm decizii bine ţintite la nivelul întregii afaceri, astfel încât să putem continua să oferim rezultate membrilor, partenerilor, angajaţilor şi investitorilor noştri".

La sfârşitul anului 2025, Netflix avea aproximativ 16.000 de angajaţi cu normă întreagă.

Ultimele concedieri majore de la Netflix au avut loc în 2022, când compania a concediat aproximativ 450 de angajaţi, în urma scăderii nete a numărului de abonaţi cu 200.000 în primul trimestru al acelui an, prima scădere de acest fel înregistrată de platformă în mai bine de un deceniu. De atunci, compania a efectuat reduceri suplimentare de personal la scară mai mică, inclusiv concedierea a câteva zeci de membri ai echipei sale globale de produs la începutul anului 2026.

Netflix urmează să-şi prezinte rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea al anului 2026 marţi, 20 octombrie, după închiderea pieţei. Pentru trimestrul al doilea, platforma de streaming a înregistrat rezultate în linie cu previziunile de pe Wall Street, cu venituri în creştere cu 13,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la 12,6 miliarde de dolari, şi o marjă operaţională de 33,4% (în scădere faţă de 34,1% în perioada corespunzătoare a anului precedent). Cu toate acestea, Netflix a publicat o prognoză privind veniturile pentru trimestrul al treilea sub aşteptările analiştilor, ceea ce a determinat scăderea preţului acţiunilor.

Acţiunile Netflix au înregistrat o scădere de 1,4% în tranzacţionare miercuri, la ora 11:30 a.m. ET, ajungând la 69,45 dolari pe acţiune, pe fondul unei scăderi a pieţei în ansamblu.