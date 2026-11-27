SAP SE, cea mai valoroasă companie de software din Europa, pregătește un plan de restructurare care ar putea duce la concedierea a cel puțin 10.000 de posturi, în încercarea de a-și transforma modelul de business și de a-l adapta noii ere a inteligenței artificiale, potrivit unor surse familiarizate cu discuțiile interne, citate de Bloomberg .

Cea mai mare companie de software din Europa pregăteşte concedieri. 10.000 de angajaţi rămân fără loc de muncă - Sursa: Profimedia

Măsura ar putea afecta cel puțin 9% din forța de muncă globală a companiei. Numărul final al concedierilor nu a fost încă stabilit și ar putea suferi modificări în urma negocierilor cu reprezentanții angajaților.

Restructurarea vine într-un moment în care directorul general al SAP, Christian Klein, accelerează strategia de transformare a companiei într-o organizație orientată prioritar către inteligența artificială. În acest context, conducerea companiei din Walldorf, Germania, a trecut deja prin două reorganizări ale consiliului executiv în cursul acestui an, iar doi dintre cei șase membri ai acestuia urmează să părăsească funcțiile în luna martie.

"SAP își analizează în mod constant structura organizațională pentru a se asigura că aceasta rămâne aliniată strategiei companiei și nevoilor clienților", a transmis compania într-un comunicat, fără să confirme existența unui plan de concedieri.

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Departamentele de produs, inginerie și vânzări, în centrul restructurării

Potrivit surselor citate de Bloomberg, toate departamentele SAP au primit solicitarea de a identifica posibile zone de reducere a costurilor și a personalului. O atenție deosebită este acordată echipelor de dezvoltare de produse, inginerie și vânzări.

În paralel, conducerea companiei intenționează să regândească modul în care SAP dezvoltă, comercializează și livrează produsele software. Christian Klein urmărește integrarea instrumentelor AI în aplicațiile companiei, după ce primele încercări de lansare a unor produse bazate pe inteligență artificială au întâmpinat dificultăți și au ridicat semne de întrebare în rândul clienților cu privire la valoarea adăugată a acestora.

Schimbările de la nivelul conducerii reflectă aceeași direcție strategică. Christian Klein a preluat în acest an o mare parte din responsabilitățile fostului director pentru produse, Muhammad Alam, al cărui contract expiră în martie și nu va fi reînnoit.

Totodată, Thomas Saueressig, responsabil de divizia de vânzări și membru al consiliului executiv, a anunțat săptămâna trecută că va părăsi SAP pentru a deveni director general al Ionos Group SE.

SAP are deja experiență în implementarea unor programe ample de restructurare

În ianuarie 2024, compania a anunțat un plan care a vizat aproximativ 10.000 de poziții, cu un cost estimat la circa 3 miliarde de euro (3,3 miliarde de dolari).

Procesul s-a desfășurat pe parcursul a peste un an și a fost realizat în principal prin plecări voluntare și programe de recalificare profesională. În pofida numărului mare de poziții vizate, numărul total al angajaților a rămas relativ stabil, deoarece compania a continuat să recruteze personal pentru rolurile considerate esențiale în noua strategie de dezvoltare.

În mod tradițional, SAP și-a anunțat marile programe de restructurare la sfârșitul lunii ianuarie, odată cu publicarea rezultatelor financiare anuale. Acest calendar ar putea fi relevant și pentru actualul plan, însă compania nu a confirmat deocamdată momentul unei eventuale decizii oficiale.

Germania, țara în care SAP are cel mai mare număr de angajați

Germania reprezintă un punct sensibil în procesul de restructurare. Consiliul reprezentativ al angajaților a negociat în cursul acestui an o garanție privind menținerea locurilor de muncă până în 2028.

La nivel global, SAP are peste 110.000 de angajați.

Cu toate acestea, declarațiile recente ale directorului financiar Dominik Asam sugerează că o ajustare a personalului este luată în calcul la nivelul companiei. Prezent la o conferință organizată săptămâna trecută de Morgan Stanley, acesta a afirmat că numărul angajaților a crescut ușor pe parcursul anului și că ar fi "foarte surprins" dacă această tendință nu s-ar inversa.