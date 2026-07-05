Un incident mai puţin obişnuit s-a petrecut sâmbătă, 4 iulie. Forţele aeriene ungare au fost nevoite să aducă avioane de luptă la graniţa cu România pentru un avion chinez.

Ungaria a trimis avioane de luptă la graniţa cu România. Un avion civil chinezesc a fost problema - Facebook / Romulusz Ruszin-Szendi

Incidentul a fost relatat de Romulusz Ruszin-Szendi, ministrul Apărării din Ungaria. Acesta a scris pe contul său de Facebook că o aeronavă A350 care efectua un zbor Hong Kong -Londra şi traversa spaţiul aerian românesc "a dispărut" pur şi simplu de pe radare. De fapt, aeronava aparţinând unui operator chinez era vizibilă fizic, însă nimeni nu putea lua legătura cu piloţii şi echipajul.

Potrivit ministrului maghiar, echipajul chinez a pierdut legătura radio cu operatorii de trafic aerian din România, iar cursul de zbor nu a putut fi comunicat. Astfel, ministrul Apărării ungar a cerut ridicarea de la sol a două avioane de luptă şi le-a trimis la graniţa cu România pentru interceptare.

Imediat ce au ajuns în zonă, piloţii maghiari au comunicat că au contact vizual cu Airbus-ul din China. În exact aceeaşi perioadă de timp, piloţii chinezii şi operatorii de trafic români au refăcut legăturile de radio, iar cursul de zbor a putut fi comunicat. În aceste condiţii, avioanele de luptă ale Ungariei s-au retras, fără alte incidente.

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