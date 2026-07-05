Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică o atenționare Cod galben de intensificări ale vântului pentru mai multe zone din sud-vestul țării.

Cod galben de vânt puternic: zonele în care rafalele vor atinge 70 km/h. Cum va fi vremea în Bucureşti - Shutterstock

Meteorologii avertizează că rafalele vor atinge viteze de până la 70 km/h, iar avertizarea este valabilă până duminică seara. Potrivit ANM, atenționarea este valabilă duminică, 5 iulie, în intervalul orar 12:00 – 21:00.

Sunt vizate sudul Banatului, precum și vestul și sud-vestul Olteniei. În aceste regiuni sunt prognozate intensificări ale vântului, cu viteze cuprinse între 50 și 70 km/h. Meteorologii precizează că evoluția fenomenelor va fi monitorizată permanent. În funcție de intensitatea și evoluția vremii, avertizarea poate fi actualizată, inclusiv prin emiterea unor avertizări de tip nowcasting pentru fenomene meteorologice severe imediate.

Potrivit ANM, un Cod galben semnalează fenomene meteorologice temporar periculoase pentru anumite activități. Acestea sunt însă considerate obișnuite pentru perioada și zonele vizate. Autoritățile le recomandă cetățenilor să urmărească informațiile oficiale și să manifeste prudență în zonele afectate de intensificările vântului.

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Temperaturile urcă până la 29 de grade duminică, în Capitală

Valorile termice vor crește duminică în Capitală față de ziua precedentă, iar temperatura maximă va ajunge la 28-29 de grade, potrivit prognozei speciale emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În intervalul orar 12:00-21:00, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza și seara, când vor exista condiții pentru averse slabe. Cantitățile de apă estimate sunt de 1-5 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat.

Meteorologii precizează că, în intervalul menționat, pentru municipiul București nu sunt în vigoare mesaje de informare, atenționare sau avertizare meteorologică. ANM menționează că, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, prognoza poate fi actualizată.